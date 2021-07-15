В Сингапуре запустили одну из крупнейших в мире плавучих солнечных ферм

В среду в Сингапуре была открыта одна из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций, занимающая площадь в 45 гектаров.

Это самый амбициозный экологический проект в стране. Он включает 122 000 панелей на Тенгеском водохранилище, которые будут производить достаточно электроэнергии для работы пяти водоочистных сооружений.

Сингапур является одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа на душу населения в Азии. Чтобы сократить количество выбросов государство планирует к 2025 году увеличить производство солнечной энергии в четыре раза.

По данным Sembcorp Industries и национального агентства водных ресурсов (PUB), новая ферма может производить до 60 мегаватт электроэнергии и приведет к сокращению выбросов углерода, эквивалентному удалению с дорог семи тысяч автомобилей.