В Сингапуре запустили одну из крупнейших в мире плавучих солнечных ферм

В среду в Сингапуре была открыта одна из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций, занимающая площадь в 45 гектаров.
Это самый амбициозный экологический проект в стране. Он включает 122 000 панелей на Тенгеском водохранилище, которые будут производить достаточно электроэнергии для работы пяти водоочистных сооружений.
Сингапур является одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа на душу населения в Азии. Чтобы сократить количество выбросов государство планирует к 2025 году увеличить производство солнечной энергии в четыре раза.
По данным Sembcorp Industries и национального агентства водных ресурсов (PUB), новая ферма может производить до 60 мегаватт электроэнергии и приведет к сокращению выбросов углерода, эквивалентному удалению с дорог семи тысяч автомобилей.
В феврале правительство Сингапура обнародовало «зеленый план», который включал такие шаги, как посадка деревьев, сокращение количества отходов, отправляемых на свалки, и строительство большего количества точек зарядки, чтобы стимулировать использование электромобилей. Страна обещает достичь нулевых выбросов во второй половине столетия.
Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция находится в Китае. Ее площадь занимает около 86 гектаров. По оценкам экспертов, плавучие солнечные фермы способны вырабатывать больше электроэнергии, чем наземные установки. Этому способствуют водяное охлаждение и низкая концентрация пыли. Однако строительство и эксплуатационные расходы у таких электростанций выше, чем у станций на суше.