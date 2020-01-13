В Сочи готовятся к отмечанию Всемирного дня снега

Основные мероприятия пройдут в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря 19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Розы Хутор».

«Гости курорта в компании сказочных героев праздника смогут принять участие в конкурсах, зимних играх и забавах, мастер-классах, а также стать победителями семейных соревнований «Family slalom», — говорится в сообщении.

Самым творческим взрослым и детям представится возможность проявить свой талант скульптора, слепив оригинального снеговика.

«Во время интерактивного спектакля малыши смогут узнать, насколько важную роль играет снег для нашей планеты», — отметили в пресс-службе.

Праздник День снега, направленный на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта, был учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) более 30 лет назад. Сегодня его отмечают во многих городах мира.