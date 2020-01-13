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Жизнь планеты

В Сочи готовятся к отмечанию Всемирного дня снега

Интерфакс
13 января 2020
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Склоны «Розы Хутор»
Фото: Евгений Андреев
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Фото: Андрей Сидоров
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Огни Красной поляны
Фото: Tania Leschinskaya
Веселье начнется 19 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

Основные мероприятия пройдут в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря 19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Розы Хутор».

«Гости курорта в компании сказочных героев праздника смогут принять участие в конкурсах, зимних играх и забавах, мастер-классах, а также стать победителями семейных соревнований «Family slalom», — говорится в сообщении.

Самым творческим взрослым и детям представится возможность проявить свой талант скульптора, слепив оригинального снеговика.

«Во время интерактивного спектакля малыши смогут узнать, насколько важную роль играет снег для нашей планеты», — отметили в пресс-службе.

Праздник День снега, направленный на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта, был учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) более 30 лет назад. Сегодня его отмечают во многих городах мира.