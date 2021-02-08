В США продают жилой дом, созданный с помощью 3D-печати

Компания SQ4D Inc выставила на продажу дом в Риверхеде, штат Нью-Йорк, созданный с помощью технологии 3D-печати. Жилище включает в себя 130 квадратных метров площади, где размещены три спальни, две ванные комнаты и гараж на 2 машины.

Компания SQ4D использует автоматизированные методы строительства или 3D-печать для строительства зданий и сооружений. В частности, компания применяет технологию ARCS. Эта запатентованная роботизированная система возводит фундаменты, наружные стены, внутренние стены, трубопроводы и многое другое. Чтобы установить ее на строительной площадке, требуется шесть-восемь часов.

В SQ4D, что новая технология радикально повлияет на ценообразование в сегменте недвижимости.