В США продают жилой дом, созданный с помощью 3D-печати

Компания SQ4D Inc выставила на продажу дом в Риверхеде, штат Нью-Йорк, созданный с помощью технологии 3D-печати. Жилище включает в себя 130 квадратных метров площади, где размещены три спальни, две ванные комнаты и гараж на 2 машины.
Компания SQ4D использует автоматизированные методы строительства или 3D-печать для строительства зданий и сооружений. В частности, компания применяет технологию ARCS. Эта запатентованная роботизированная система возводит фундаменты, наружные стены, внутренние стены, трубопроводы и многое другое. Чтобы установить ее на строительной площадке, требуется шесть-восемь часов.
В SQ4D, что новая технология радикально повлияет на ценообразование в сегменте недвижимости.
По словам Кинга, дом в Риверхеде стал первым жилым объектом в США, напечатанном на 3D-принтере. Однако получить свидетельство о возможности проживания в доме оказалось непросто из-за строгих строительных норм.
«Я хочу, чтобы люди не боялись автоматизации, это просто другой инструмент и другой метод. Но это все тот же продукт; в конце концов, мы все еще строим дом <…> Мы построили дом в одном из самых сложных мест, и в этом есть своя прелесть, потому что это означает, что в конечном итоге мы сможем сделать это где угодно.
Мы можем сделать вещи более доступными и безопасными. Мы можем использовать эту технологию для решения проблемы бездомности и помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий экологически безопасным способом», — заключает Кирк Андерсен, операционный директор SQ4D Inc.
Посмотрите, как на 3D-принтере удалось напечатать реалистичную модель сердца.