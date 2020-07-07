В США скончались рекордсмены-долгожители среди сиамских близнецов

Ронни и Донни Гейлоны скончались на 69-м году жизни в хосписе в их родном городе Дейтон (штат Огайо) 4 июля.

Сиамские близнецы родились 28 октября 1951 года. Их тела оказались соединены ниже грудины с одним набором органов пищеварения. После двухлетнего пребывания в больнице было установлено, что их нельзя безопасно разлучить.

В трехлетнем возрасте близнецов приняли в печально известный цирк World of Wonders, где они выступали в качестве живых экспонатов до 1991 года. Средств, заработанных на шоу, им хватало не только на оплату медицинских счетов, но и на помощь родителям, у которых, кроме Ронни и Донни, было еще семеро детей.

Близнецы не получили никакого формального образования, поскольку учебные заведения посчитали их слишком отвлекающими для других детей. Всю жизнь братьям приходилось работать синхронно для выполнения повседневных жизненных задач.

Братья утверждали, что всегда оставались лучшими друзьями, несмотря на множество ссор в подростковом возрасте.