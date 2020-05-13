В США создали Церковь Ктулху. Её цель — обойти правила проведения свадебных церемоний

В Финиксе, штат Аризона, появилась Первая Объединенная Церковь Ктулху — зарегистрированная некоммерческая религиозная организация, которая, согласно документам, «поклоняется нашему Богу Ктулху и прославляет его».
Основатель церкви именует себя Khave Head. На сайте организации говорится, что Церковь Ктулху представляет собой «место сбора монстров, чудаков и других темных душ». Помимо восхваления персонажа рассказов Говарда Лакрафта, перед церковью стоит еще одна задача — обойти американские правила о проведении брачных церемоний.
Согласно законам большинства штатов, обряд бракосочетания могут проводить любые официальные лица: судьи, сенаторы, конгрессмены, мэры, а также священнослужители независимо от конфессии. Khave Head предлагает любому желающему зарегистрироваться в качестве священника Церкви Ктулху. Для этого требуется всего лишь вставить в специальную форму свое имя и фамилию, отметить дату рукоположения и скачать сертификат. За дополнительные $20 Khave Head может отправить сертификат с собственной подписью, заверенный нотариально.
После этого новоиспеченный священник имеет право не только проводить брачные церемонии, но и выдавать соответствующие официальные грамоты. Церковь также предлагает несколько образцов брачных напутствий, чтобы помочь священнику в проведении церемонии.
Церковь Ктулху — далеко не первая религиозная организация, помогающая в проведении брачных церемоний. Так, Церковь American Marriage Ministries насчитывает почти 700 000 официальных священников. Церковь исповедует всего три постулата: «Все люди, независимо от расы, пола или сексуальной ориентации, имеют право вступать в брак. Все люди имеют право проводить обряд бракосочетания, и все люди имеют право выбирать тех, кто их будет сочетать браком».
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