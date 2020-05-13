В США создали Церковь Ктулху. Её цель — обойти правила проведения свадебных церемоний

Согласно законам большинства штатов, обряд бракосочетания могут проводить любые официальные лица: судьи, сенаторы, конгрессмены, мэры, а также священнослужители независимо от конфессии. Khave Head предлагает любому желающему зарегистрироваться в качестве священника Церкви Ктулху. Для этого требуется всего лишь вставить в специальную форму свое имя и фамилию, отметить дату рукоположения и скачать сертификат. За дополнительные $20 Khave Head может отправить сертификат с собственной подписью, заверенный нотариально.

После этого новоиспеченный священник имеет право не только проводить брачные церемонии, но и выдавать соответствующие официальные грамоты. Церковь также предлагает несколько образцов брачных напутствий, чтобы помочь священнику в проведении церемонии.