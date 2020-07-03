В Таиланде макак эксплуатируют для добычи кокосов: видео

Как сообщают сотрудники организации, обезьянам, которые пытаются защитить себя, вырывают зубы. Прикованные к цепям животные вынуждены карабкаться по деревьям и собирать до 1000 кокосовых орехов в день.

Сотрудник одной из ферм рассказал следователю PETA Asia, что он поставляет кокосы брендам Aroy-D и Chaokoh, которые продаются в крупных магазинах по всей территории США. По словам одного из представителей индустрии, большинство кокосов из Таиланда собирают обезьяны.

В других регионах, где выращивают кокос, в том числе в Бразилии, Колумбии и на Гавайях, собирают кокосовые орехи, используя гуманные методы, такие как гидравлические лифты, специальные платформы или лестницы. Эти методы превосходят использование обезьян, которые не могут различить спелые и незрелые фрукты. Кроме того, спелые кокосы получают повреждения при падении на землю.

После расследования многие крупные супермаркеты по всему миру отказались от использования товаров Aroy-D и Chaokoh. Как сообщает PETA Asia, в общей сложности бойкот использованию рабского труда обезьян устроили более 15 000 магазинов.

PETA Asia призвала все таиландские кокосовые компании предоставить доказательства того, что они не используют принудительный обезьяний труд.