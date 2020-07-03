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Жизнь планеты

В Таиланде макак эксплуатируют для добычи кокосов: видео

National Geographic Россия
03 июля 2020
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Фото: PETA Asia
Крупные сети супермаркетов уже объявили об отказе от продуктов, добытых таким способом.

Организация по защите животных PETA Asia выпустила расследование, показавшее, как в Таиланде молодых макак держат в цепях, дрессируют и заставляют забираться на деревья для сбора кокосовых орехов. 

Сотрудники PETA Asia посетили восемь ферм, где обезьяны вынуждены собирать кокосы, в том числе для крупнейших производителей кокосового молока в Таиланде, Aroy-D и Chaokoh. На каждой из ферм было зафиксировано насилие над животными и их эксплуатация. 

Авторы расследования сообщают, что обезьян отлучают от матери (забирая из семьи) в самом раннем возрасте и сажают на цепь.

«Эти интеллектуальные животные, лишенные свободы передвижения и возможности общения с себе подобными, постепенно теряют разум. Приведенные в отчаяние, они бесконечно кружат по бесплодным, усыпанным мусором участкам, где они прикованы», — PETA Asia.

Как сообщают сотрудники организации, обезьянам, которые пытаются защитить себя, вырывают зубы. Прикованные к цепям животные вынуждены карабкаться по деревьям и собирать до 1000 кокосовых орехов в день.

Сотрудник одной из ферм рассказал следователю PETA Asia, что он поставляет кокосы брендам Aroy-D и Chaokoh, которые продаются в крупных магазинах по всей территории США. По словам одного из представителей индустрии, большинство кокосов из Таиланда собирают обезьяны.

В других регионах, где выращивают кокос, в том числе в Бразилии, Колумбии и на Гавайях, собирают кокосовые орехи, используя гуманные методы, такие как гидравлические лифты, специальные платформы или лестницы. Эти методы превосходят использование обезьян, которые не могут различить спелые и незрелые фрукты. Кроме того, спелые кокосы получают повреждения при падении на землю. 

После расследования многие крупные супермаркеты по всему миру отказались от использования товаров Aroy-D и Chaokoh. Как сообщает PETA Asia, в общей сложности бойкот использованию рабского труда обезьян устроили более 15 000 магазинов. 

PETA Asia призвала все таиландские кокосовые компании предоставить доказательства того, что они не используют принудительный обезьяний труд.

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