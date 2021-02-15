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Жизнь планеты

В Таиланде нашли вторую оранжевую жемчужину за месяц

National Geographic Россия
15 февраля 2021
Не факт, что она сделает нашедшего счастливее.

В начале февраля мировые издания распространили историю о бедном рыбаке, которому повезло найти на одном из тайских пляжей редчайшую оранжевую жемчужину мело. 37-летний Хатчай Нийомдеча тогда заявил, что эта находка полностью изменит жизнь его семьи. Эксперты оценили жемчужину примерно в $340 000.

Но, похоже, что Хатчаю придется сбавить цену, потому что на рынке сбыта жемчужин мело у него появился конкурент. 40-летний Монтиан Джансук, водитель грузовика из тайской провинции Чонбури, решил в свой выходной пожарить на углях с семьей морепродукты. Он отправился на местный рынок и купил свежей рыбы, креветок и моллюсков, а также раковину морской улитки.

«Конечно, мы хотим убедиться, что это одна из самых дорогих жемчужин, но у меня уже есть хорошее предчувствие на этот счёт. Я так рад, что купил ту раковину. Эта жемчужина может изменить мою жизнь», — Монтиан Джансук.

Впрочем, радоваться дальнобойщику пока рано. Так, история с Хатчаем Нийомдечей получила неприятное продолжение. Фермер устроил вечеринку, чтобы отпраздновать свою находку, после чего на громкую музыку якобы пожаловались соседи. Прибывшая на место полиция обнаружила в доме Нийомдечи коробки с тысячами таблеток метамфетамина.

Нийомдеча отрицал, что коробки принадлежали ему, но, когда полиция провела судебно-медицинскую экспертизу, они якобы нашли его отпечатки пальцев на всех коробках.

Полковник полиции Чокди Шримуанг заявил, что они расследуют дело рыбака по поводу необычного количества наркотиков, а также выясняют причастность членов его семьи, которые жили с ним.

Возможно, Джансуку стоит повременить с вечеринками до продажи жемчужины. Как сообщил дальнобойщик, за счастливую раковину он заплатил 50 бат, или 1,67 доллара.

Оранжевый жемчуг формируется хищными морскими улитками-волютами (Volutidae), более известными как Melo Melo. Они обитают вдоль прибрежных районов Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Размер их раковины составляет от 15 до 30 сантиметров. Чем старше и крупнее улитка, тем крупнее жемчужина.

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