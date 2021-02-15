В Таиланде нашли вторую оранжевую жемчужину за месяц

Впрочем, радоваться дальнобойщику пока рано. Так, история с Хатчаем Нийомдечей получила неприятное продолжение. Фермер устроил вечеринку, чтобы отпраздновать свою находку, после чего на громкую музыку якобы пожаловались соседи. Прибывшая на место полиция обнаружила в доме Нийомдечи коробки с тысячами таблеток метамфетамина.

Нийомдеча отрицал, что коробки принадлежали ему, но, когда полиция провела судебно-медицинскую экспертизу, они якобы нашли его отпечатки пальцев на всех коробках.

Полковник полиции Чокди Шримуанг заявил, что они расследуют дело рыбака по поводу необычного количества наркотиков, а также выясняют причастность членов его семьи, которые жили с ним.

Возможно, Джансуку стоит повременить с вечеринками до продажи жемчужины. Как сообщил дальнобойщик, за счастливую раковину он заплатил 50 бат, или 1,67 доллара.