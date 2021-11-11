В Таиланде открыли крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция начала коммерческую эксплуатацию на плотине Сириндхорн в северо-восточной провинции Убонратчатхани. Проект объединяет недавно построенные плавучие солнечные фермы и существующую гидроэлектростанцию.
Более чем 144 тысяч солнечных панелей, установленных примерно на 120 гектарах воды, будут обеспечивать мощность до 45 мегаватт. Проект реализован тайской Grimm Power Public Company Ltd и китайской China Energy Engineering Corp.
Как сообщает Управление по производству электроэнергии Таиланда (EGAT), гибридная установка, предназначенная для выработки электроэнергии как солнечными панелями, так и плотинными турбинами, может продлить непрерывный период выработки электроэнергии и уменьшить колебания и неопределенность, которые типичны для возобновляемых источников энергии в зависимости от погодных условий.
Правительство Таиланда планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергопотреблении до 35 процентов к 2037 году.
В дальнейшем EGAT планирует продублировать проект еще на 15 электростанциях по всей стране, чтобы достичь общей мощность в 2725 мегаватт.
Глава EGAT Бунянит Вонгрукмит заявил, что при реализации проекта особое внимание уделялось охране окружающей среды. И солнечные панели, и плавучая платформа были интегрированы экологически безопасным образом, при этом солнечные панели были установлены под углом. Это было сделано, чтобы максимально снизить воздействие на подводную среду, позволяя солнечным лучам проникать в воду.
Местное правительство также заявило, что планирует сделать проект туристической достопримечательностью и открыть его для посетителей с начала следующего года, что обеспечит дополнительные рабочие места и принесет доход местным жителям.
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