В Таиланде открыли крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция начала коммерческую эксплуатацию на плотине Сириндхорн в северо-восточной провинции Убонратчатхани. Проект объединяет недавно построенные плавучие солнечные фермы и существующую гидроэлектростанцию.

Более чем 144 тысяч солнечных панелей, установленных примерно на 120 гектарах воды, будут обеспечивать мощность до 45 мегаватт. Проект реализован тайской Grimm Power Public Company Ltd и китайской China Energy Engineering Corp.

Как сообщает Управление по производству электроэнергии Таиланда (EGAT), гибридная установка, предназначенная для выработки электроэнергии как солнечными панелями, так и плотинными турбинами, может продлить непрерывный период выработки электроэнергии и уменьшить колебания и неопределенность, которые типичны для возобновляемых источников энергии в зависимости от погодных условий.