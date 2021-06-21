В Таиланде слон вломился в дом сквозь стену, чтобы украсть еду: видео

Пхунгпрасоппорн рассказала, что этот слон хорошо знаком всем в округе, а зовут его Плай Бунчуай. По ее словам, великан периодически досаждает жителям. Два месяца назад слон уже приближался к их дому, но тогда ничего не повредил.

«Мы поговорили с местными инспекторами по охране дикой природы, и они сказали нам не хранить еду на кухне, потому что запах привлекает слонов […] Ремонт стены будет стоить около 50 000 бат (1580 долларов США). Было забавно увидеть слона в такой ситуации, но я беспокоюсь, что он может снова вернуться», – заявила Пхунгпрасоппорн.

Инспекторы отмечают, что слоны в Таиланде меняют свои пищевые привычки, поскольку все чаще контактируют с людьми.

В Таиланде в дикой природе обитает около двух тысяч слонов. В этой стране они считаются священными животными и национальным символом. Однако даже это не всегда спасает слонов в Таиланде от жестокой эксплуатации.