В Таиланде слон вломился в дом сквозь стену, чтобы украсть еду: видео

Однажды жительница города Хуахин на юге Таиланда Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее муж проснулись от грохота – они тут же бросились на кухню, чтобы узнать, что случилось. Каково было их удивление, когда они увидели в стене своего дома пролом, из которого выглядывала голова слона, активно орудующего хоботом по кухне в поисках еды.
Слон нащупал упаковку риса и немедленно отправил ее себе в рот. По словам Рачадаван, после этого ее мужу удалось отправить слона восвояси, и он скрылся в ночном лесу.
Пхунгпрасоппорн рассказала, что этот слон хорошо знаком всем в округе, а зовут его Плай Бунчуай. По ее словам, великан периодически досаждает жителям. Два месяца назад слон уже приближался к их дому, но тогда ничего не повредил.
«Мы поговорили с местными инспекторами по охране дикой природы, и они сказали нам не хранить еду на кухне, потому что запах привлекает слонов […] Ремонт стены будет стоить около 50 000 бат (1580 долларов США). Было забавно увидеть слона в такой ситуации, но я беспокоюсь, что он может снова вернуться», – заявила Пхунгпрасоппорн.
Инспекторы отмечают, что слоны в Таиланде меняют свои пищевые привычки, поскольку все чаще контактируют с людьми.
В Таиланде в дикой природе обитает около двух тысяч слонов. В этой стране они считаются священными животными и национальным символом. Однако даже это не всегда спасает слонов в Таиланде от жестокой эксплуатации.