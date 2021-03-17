В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сделанный из огнеупорного материала

В городе Заинск, административном центре одноименного района в Республике Татарстан, сгорел памятник воину-освободителю, изготовленный из огнеупорного материала и установленный в 2020 году к юбилею победы в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану журналистам сообщили, что сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18:39. «Горел памятник воину-освободителю из композитного материала. В 18:50 открытое горение было ликвидировано на площади 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», — сообщило ведомство.