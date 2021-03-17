В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сделанный из огнеупорного материала

В городе Заинск, административном центре одноименного района в Республике Татарстан, сгорел памятник воину-освободителю, изготовленный из огнеупорного материала и установленный в 2020 году к юбилею победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану журналистам сообщили, что сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18:39. «Горел памятник воину-освободителю из композитного материала. В 18:50 открытое горение было ликвидировано на площади 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», — сообщило ведомство.
Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить исполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.
«Интерфакс» сообщает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем нескольких молодых людей. «Незадолго до случившегося на камеры видеонаблюдения попали три-четыре молодых человека, в том числе одна девушка», — заявил источник агентства.
На сайте Заинского муниципального района Татарстана сообщается, что новый шестиметровый памятник Воину-освободителю, установленный на месте прежнего в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был изготовлен «из огнеупорного материала – полимера».