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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Жизнь планеты

В Тель-Авиве нечистоплотных хозяев собак будут вычислять по ДНК фекалий

National Geographic Россия
14 июля 2021
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Памятник собаке на улице Тель-Авива
Фото: Wikimedia Commons
Провинившиеся заплатят довольно крупный штраф.

Городской совет Тель-Авива нашел новаторский способ борьбы с владельцами собак, которые не убирают за своими питомцами на улицах города. Специалисты будут отслеживать хозяев по экскрементам их питомцев. Для этого будет создана база данных ДНК всех собак в городе. 

В Израиле запрещено держать в доме собак без специальной лицензии. Теперь в Тель-Авиве нельзя будет получить или продлить лицензию без предоставления генетических данных своих питомцев. Эти правила не распространяются на собак-поводырей или собак, содержащихся в организациях по защите животных.

«Поправка к закону была одобрена в рамках упорной борьбы муниципалитета с тем, что владельцы не собирают собачьи фекалии на улицах. 

Наличие в городе базы данных ДНК собак позволит брать пробы фекалий, тем самым обеспечивая соблюдение закона против владельца собаки даже после совершения преступления. Это позволит решить основную проблему. в усилении и искоренении этого явления», – заявили в муниципалитете. 

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Ранее городские власти увеличили штрафы для владельцев собак, не убирающих экскременты, но нарушения не прекратились. Теперь владельцы получат по почте штраф в размере 730 шекелей (222 доллара) плюс стоимость анализа ДНК – еще 250 шекелей (76 долларов). В мэрии Тель-Авива ждут разрешения на задействование такой системы штрафов от министерства внутренних дел.

По данным новостного сайта Ynet, в одном только 2020 году на горячую линию мэрии поступило 6766 звонков и запросов с жалобами на собачьи экскременты в общественных местах.

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