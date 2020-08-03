В Туле появится филиал Государственного исторического музея

«Мы поставили перед собой задачу ежегодно организовывать в нашем филиале не менее двух крупных выставочных проектов. В первом из них будут представлены шедевры и реликвии Государственного исторического музея. В дальнейшем, несомненно, будут экспозиции, посвященные Туле, — этой уникальной героической земле», — цитирует «Интерфакс» директора музея Алексея Левыкина.

Он также подчеркнул, что тульский филиал станет классическим музеем, построенным на экспозиции.

«Мультимедийные технологии в нем также будут использоваться, но лишь для того, чтобы максимально полно передать посетителям информацию, которую хранят экспонаты», — заявил Левыкин.

Общие экспозиционные площади музея в Туле составят около 500 кв. метров. Филиал ГИМ будет располагаться в бывшем административно-производственном здании пряничной торговли на улице Металлистов, то есть в Музейном квартале города.