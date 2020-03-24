В Турции нашли солнечные часы возрастом 2000 лет

Солнечные часы эпохи эллинизма были сделаны из мрамора. На них не сохранилось гномона, вертикальной иглы для отбрасывания теней.
По словам главного археолога из Университета Денизли Джелала Шимшека, устройство, ориентированное на юг, показывало не только время дня, но также месяцы и времена года. Шимшек назвал предмет уникальным.
На поверхности часов хорошо сохранились декоративные изображения и греческие надписи, обозначающие времена года.
Archaeologists have been working around the clock in the ancient city of Laodikeia & discovered a 2000-year-old Hellenistic-era sundial!— Turkish Cultural Foundation (@TurkishCulture) March 21, 2020
The sundial has images of foliage & joins other buildings like an ancient stadium, a theater, & an agora
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Достоверно неизвестно, где и когда появились первые солнечные часы, однако впервые упоминание об этом устройстве встречается в гробнице Сети I, древнеегипетского фараона, датируемой 1306-1290 гг. до н.э и найденной в Долине Царей. На стенах гробницы найдено изображение солнечных часов, а также описание предмета, позволяющего измерять время по длине тени и представляющего собой прямоугольную пластину с делениями.
В 2013 году ученые Базельского университета сообщили о находке солнечных часов, предположительно вертикальных, возрастом 3300 лет, нарисованных на остраконе известняка. Они также были обнаружены в Долине царей.
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