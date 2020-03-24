В Турции нашли солнечные часы возрастом 2000 лет

Солнечные часы эпохи эллинизма были сделаны из мрамора. На них не сохранилось гномона, вертикальной иглы для отбрасывания теней.

По словам главного археолога из Университета Денизли Джелала Шимшека, устройство, ориентированное на юг, показывало не только время дня, но также месяцы и времена года. Шимшек назвал предмет уникальным.

На поверхности часов хорошо сохранились декоративные изображения и греческие надписи, обозначающие времена года.