В Турции родился козленок-мутант с двумя глазами в одной глазнице

Ученые заявили, что у животного цебоцефалия — аномалия формирования черепа.

На ферме в турецкой деревне Гекмуса (провинция Килис) родился козленок с двумя глазами посреди лба. 40-летний фермер Ахмет Картал рассказал, что выращивает животных уже 25 лет, но никогда не видел ничего подобного.

Картал сообщил, что обнаружил родившегося козленка, когда пошел осматривать своих животных. Приглядевшись, фермер заметил, что глаза у животного находятся в середине лба, как у циклопа.

«Я содрогнулся, когда впервые увидел этого козленка в сарае. Он не издал ни звука, но, когда я сфотографировал его, у меня было ощущение, что он наблюдает за мной», — признался Картал.

Фермер также подчеркнул, что не готов заниматься этим козленком и выразил желание, чтобы местные власти забрали его и сохранили ему жизнь. В свою очередь доктор Ахмет Уйяр, представитель Департамента ветеринарии Университета Мустафы Кемаля, пояснил, что у козленка цебоцефалия — аномалия формирования черепа. При ней недоразвитие носа сочетается с уменьшением расстояния между глазами.

«В данном случае это расстояние уменьшилось настолько, что оба глаза поместились в одной глазнице», — отметил Уйяр. Он также пояснил, что у козленка недоразвит нос, аномально развито ухо и слишком широкая нижняя челюсть.

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