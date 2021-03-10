В Уэльсе случайно обнаружили секретный средневековый туннель

Команда электротехников наткнулась на «секретный» средневековый туннель в валлийском графстве Монмутшир, проводя работы по перемещению участка подземного кабеля.
Историки полагают, что кирпичный туннель высотой около 1,2 метра был построен примерно 900 лет назад. Недалеко от туннеля находятся руины Тинтернского аббатства, основанного в 1131 году, однако подземный объект не был указан ни на каких топографических картах и о его существовании не было известно ни властям, ни местным жителям.
Аллин Гор, технический специалист Western Power Distribution, руководивший работами в Тинтерне, считает, что для изучения туннеля могут понадобиться годы археологических исследований.
Команда Гора оповестила об открытии сотрудников агентства по историческому и культурному наследию Уэльса, которые были «поражены огромными размерами туннеля» и решили, что он может быть связан с руинами, ранее обнаруженными в этом районе.