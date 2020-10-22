В Великобритании нашли средневековые граффити против ведьм и злых духов

В Британии на руинах церкви в заброшенной средневековой деревне было сделано загадочное открытие. На некоторых камнях археологи обнаружили загадочные знаки, которые, как они полагают, были сделаны для защиты от злых духов и ведьм.

Раскопки проводились недалеко от поселения Сток-Мандевилль в Бакингемшире. Здесь располагается заброшенная средневековая деревня, на месте которой планируется постройка железнодорожных путей.

Основное внимание археологи уделили руинам церкви Святой Марии, построенное в XII веке. Она была снесена много веков назад, но археологам удалось найти под грудой камней стены и полы храма. Участник исследования Эндрю Харрис отмечает, что «уровень сохранности некоторых элементов церкви удивителен, учитывая ее возраст».

Как сообщают археологи, «на месте церкви Святой Марии были обнаружены два камня с просверленным в центре отверстием, из которого ряд линий расходится по кругу». Эти гравюры вызвали большой интерес у исследователей.

Ученые отвергли возможную версию, что эти камни служили прихожанам часами, указывающими на время для молит и мессы. Наиболее вероятное объяснение знаков состоит в том, что они служили ритуальными защитными символами, которые ранее обнаруживались на средневековых зданиях, от сараев до церквей. Рисунок знаков предназначался для «отражения злых духов, заключая их в бесконечную цепочку или лабиринт», пишут авторы исследования.