В Великобритании нашли средневековые граффити против ведьм и злых духов

В Британии на руинах церкви в заброшенной средневековой деревне было сделано загадочное открытие. На некоторых камнях археологи обнаружили загадочные знаки, которые, как они полагают, были сделаны для защиты от злых духов и ведьм.
Раскопки проводились недалеко от поселения Сток-Мандевилль в Бакингемшире. Здесь располагается заброшенная средневековая деревня, на месте которой планируется постройка железнодорожных путей.
Основное внимание археологи уделили руинам церкви Святой Марии, построенное в XII веке. Она была снесена много веков назад, но археологам удалось найти под грудой камней стены и полы храма. Участник исследования Эндрю Харрис отмечает, что «уровень сохранности некоторых элементов церкви удивителен, учитывая ее возраст».
Как сообщают археологи, «на месте церкви Святой Марии были обнаружены два камня с просверленным в центре отверстием, из которого ряд линий расходится по кругу». Эти гравюры вызвали большой интерес у исследователей.
Ученые отвергли возможную версию, что эти камни служили прихожанам часами, указывающими на время для молит и мессы. Наиболее вероятное объяснение знаков состоит в том, что они служили ритуальными защитными символами, которые ранее обнаруживались на средневековых зданиях, от сараев до церквей. Рисунок знаков предназначался для «отражения злых духов, заключая их в бесконечную цепочку или лабиринт», пишут авторы исследования.
Средневековое мировоззрение предполагало ожидание опасностей не только физических, но и от сверхъестественных сил. Люди искренне верили, что им постоянно угрожают злые духи и ведьмы. В средневековой Англии вера в ведьм и силу магии была почти всеобщей.
Знаки ведьм были частью практики, известной как апотропейная магия, которая направлена на отражение проклятий и несчастий. Эти знаки были сделаны для защиты церкви и ее прихожан. Истоки этой практики могут восходить к языческим временам.
Церковь Святой Марии была построена как частная часовня для хозяина местного поместья и его семьи. В XIV веке церковь была расширена, и ею пользовались местные жители. Население деревни в средние века составляло около 800 человек. Церковь Святой Марии была центром деревни, а вокруг нее «были здания, мельницы и рыбные пруды… возможно, ров», сообщает Бакингемширское археологическое общество.
Археологические раскопки в деревне продолжаются. Исследователи полагают, что под часовней можно будет найти останки более древней англосаксонской церкви.
«Мы с нетерпением ждем продолжения этой работы и возможности поделиться нашими открытиями с местными сообществами», — сказал Харрис.
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