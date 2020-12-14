В Великобритании сделали снимок с восьмилетней выдержкой. На нем 2953 траектории Солнца!

Снимок с самой длинной выдержкой в истории был обнаружен внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира. Его сделала Реджина Валкенборг, которая в 2012 году завершала обучение по специальности изобразительное искусство.

На снимке видно 2953 дугообразных следа Солнца, которое восходило и заходило на протяжении 8 лет и одного месяца.

Реджине было интересно делать снимки без использования современных технологий; в этом случае в качестве камеры-обскуры использовалась пивная банка, проложенная фотобумагой. Она поместила конструкцию на один из телескопов обсерватории, о котором забыли до сентября этого года, когда его наконец снял главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.