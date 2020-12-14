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Жизнь планеты

В Великобритании сделали снимок с восьмилетней выдержкой. На нем 2953 траектории Солнца!

National Geographic Россия
14 декабря 2020
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Фото: herts.ac.uk
Фотографию сделали с помощью пустой пивной банки.

Снимок с самой длинной выдержкой в истории был обнаружен внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира. Его сделала Реджина Валкенборг, которая в 2012 году завершала обучение по специальности изобразительное искусство.

На снимке видно 2953 дугообразных следа Солнца, которое восходило и заходило на протяжении 8 лет и одного месяца.

Реджине было интересно делать снимки без использования современных технологий; в этом случае в качестве камеры-обскуры использовалась пивная банка, проложенная фотобумагой. Она поместила конструкцию на один из телескопов обсерватории, о котором забыли до сентября этого года, когда его наконец снял главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.

«Это была удача, что фотография осталась нетронутой. Я уже пару раз пробовала эту технику в обсерватории, но фотографии часто портились из-за влаги, а фотобумага скручивалась. Я не собиралась снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих», — Реджина Валкенборг.
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herts.ac.uk/ Реджина Валкенборг

Фотография с длительной выдержкой — это техника, используемая для отображения течения времени. Она достигается, когда затвор камеры остается открытым в течение длительного периода времени. Этот прием используется в разных типах фотографии, в том числе в городской и пейзажной.

Считается, что обладателем предыдущего рекорда был немецкий художник Михаэль Везели со снимком с выдержкой 4 года и 8 месяцев.

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