В Великобритании сделали снимок с восьмилетней выдержкой. На нем 2953 траектории Солнца!
Снимок с самой длинной выдержкой в истории был обнаружен внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира. Его сделала Реджина Валкенборг, которая в 2012 году завершала обучение по специальности изобразительное искусство.
На снимке видно 2953 дугообразных следа Солнца, которое восходило и заходило на протяжении 8 лет и одного месяца.
Реджине было интересно делать снимки без использования современных технологий; в этом случае в качестве камеры-обскуры использовалась пивная банка, проложенная фотобумагой. Она поместила конструкцию на один из телескопов обсерватории, о котором забыли до сентября этого года, когда его наконец снял главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.
Фотография с длительной выдержкой — это техника, используемая для отображения течения времени. Она достигается, когда затвор камеры остается открытым в течение длительного периода времени. Этот прием используется в разных типах фотографии, в том числе в городской и пейзажной.
Считается, что обладателем предыдущего рекорда был немецкий художник Михаэль Везели со снимком с выдержкой 4 года и 8 месяцев.
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