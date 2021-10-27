В Великобритании выставлено на продажу городище железного века

Фирма по недвижимости Savills выставила на продажу Форт-Кросс Хембери, многоуровневое городище железного века с заброшенными лесными угодьями площадью 0,16 км².
Расположенное в 6,5 км от Хонитона в графстве Девон, городище представляет собой холм на южном мысе в конце 240-метрового хребта в Блэкдаун-Хиллз. Согласно Ancient Origins, городище было построено на месте древнего неолитического мощеного ограждения, построенного в период от 11 до 7 тысяч лет назад.
Большинство из британских городищ были построены между 900 и 100 годами до нашей эры, когда Британию населяли несколько племен, каждое со своей территорией. В Великобритании 1224 городища, некоторые из которых были построены в бронзовом веке, хотя большинство возникло в железном веке.
Раскопки на этом месте впервые были проведены в 1930-х годах. Руководитель раскопок Дороти Лидделл определила деревянный каркасный вход в ограждение с мощеной дорогой и овальное расположение столбов посередине, как здание, разрушенное пожаром до того, как были построены земляные ограждения. Другие свидетельства неолитической принадлежности объекта включали глиняную посуду, кремень, топоры и обугленное зерно.
Во время раскопок в 1980-х, возглавляемых Малкольмом Тоддом, были найдены свидетельства римской военной оккупации этого холма. Это позволяет предположить, что в начале первого тысячелетия нашей эры на этом месте был форт.
Пенни Дарт, которая занимается маркетингом для офиса Savills в Эксетере объясняет, что подобные объекты крайне редко выходят на открытый рынок.
«Являясь значительным достоянием наследия, этот ландшафт также обладает экологической ценностью. От открытого хребта вересковой пустоши, с которого открываются великолепные виды на Дартмур и южное побережье, простираются сплошные лесные склоны, обеспечивающие увлекательные походы по лесам и разнообразную среду обитания для интересной флоры и фауны», — говорит Дарт.
По британским законам, частные собственники могут владеть археологическими объектами, за исключением сокровищ, которые могут быть на них найдены.