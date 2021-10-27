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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

В Великобритании выставлено на продажу городище железного века

National Geographic Россия
27 октября 2021
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Фото: Savills
Цена вопроса – всего 100 000 фунтов стерлингов.

Фирма по недвижимости Savills выставила на продажу Форт-Кросс Хембери, многоуровневое городище железного века с заброшенными лесными угодьями площадью 0,16 км².

Расположенное в 6,5 км от Хонитона в графстве Девон, городище представляет собой холм на южном мысе в конце 240-метрового хребта в Блэкдаун-Хиллз. Согласно Ancient Origins, городище было построено на месте древнего неолитического мощеного ограждения, построенного в период от 11 до 7 тысяч лет назад.

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Хембери
Фото: Savills
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Вид с холма
Фото: Savills

Большинство из британских городищ были построены между 900 и 100 годами до нашей эры, когда Британию населяли несколько племен, каждое со своей территорией. В Великобритании 1224 городища, некоторые из которых были построены в бронзовом веке, хотя большинство возникло в железном веке.

Раскопки на этом месте впервые были проведены в 1930-х годах. Руководитель раскопок Дороти Лидделл определила деревянный каркасный вход в ограждение с мощеной дорогой и овальное расположение столбов посередине, как здание, разрушенное пожаром до того, как были построены земляные ограждения. Другие свидетельства неолитической принадлежности объекта включали глиняную посуду, кремень, топоры и обугленное зерно.

Во время раскопок в 1980-х, возглавляемых Малкольмом Тоддом, были найдены свидетельства римской военной оккупации этого холма. Это позволяет предположить, что в начале первого тысячелетия нашей эры на этом месте был форт.

Пенни Дарт, которая занимается маркетингом для офиса Savills в Эксетере объясняет, что подобные объекты крайне редко выходят на открытый рынок.

«Являясь значительным достоянием наследия, этот ландшафт также обладает экологической ценностью. От открытого хребта вересковой пустоши, с которого открываются великолепные виды на Дартмур и южное побережье, простираются сплошные лесные склоны, обеспечивающие увлекательные походы по лесам и разнообразную среду обитания для интересной флоры и фауны», — говорит Дарт.

По британским законам, частные собственники могут владеть археологическими объектами, за исключением сокровищ, которые могут быть на них найдены.

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