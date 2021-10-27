В Великобритании выставлено на продажу городище железного века

Большинство из британских городищ были построены между 900 и 100 годами до нашей эры, когда Британию населяли несколько племен, каждое со своей территорией. В Великобритании 1224 городища, некоторые из которых были построены в бронзовом веке, хотя большинство возникло в железном веке.

Раскопки на этом месте впервые были проведены в 1930-х годах. Руководитель раскопок Дороти Лидделл определила деревянный каркасный вход в ограждение с мощеной дорогой и овальное расположение столбов посередине, как здание, разрушенное пожаром до того, как были построены земляные ограждения. Другие свидетельства неолитической принадлежности объекта включали глиняную посуду, кремень, топоры и обугленное зерно.

Во время раскопок в 1980-х, возглавляемых Малкольмом Тоддом, были найдены свидетельства римской военной оккупации этого холма. Это позволяет предположить, что в начале первого тысячелетия нашей эры на этом месте был форт.