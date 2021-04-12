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Жизнь планеты

В Великом Новгороде запустили «космическую ракету» из дронов: завораживающее видео

National Geographic Россия
12 апреля 2021
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Фото: YouTube
Вечером 11 апреля, накануне Дня космонавтики, в небе над Великим Новгородом прошло световое шоу при участии 500 квадрокоптеров.

Шоу, длившееся десять минут, было посвящено 60-летию первого полета человека в космос. Светящиеся дроны изобразили в небе фигуры взлетающей ракеты, первого искусственного спутника Земли в космосе «Спутник-1» и станции «Мир».

Организаторами шоу выступила петербургская компания «Геоскан», занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов. В сентябре 2020 года фирма одновременно запустила в небо Санкт-Петербурга 2200 дронов. Шоу приурочили к окончанию Второй мировой войны. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет вокруг Земли, что открыло новую главу в освоении человечеством космического пространства.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.

Посмотрите, как выглядит полет ракеты с борта МКС

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