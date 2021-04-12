В Великом Новгороде запустили «космическую ракету» из дронов: завораживающее видео

Шоу, длившееся десять минут, было посвящено 60-летию первого полета человека в космос. Светящиеся дроны изобразили в небе фигуры взлетающей ракеты, первого искусственного спутника Земли в космосе «Спутник-1» и станции «Мир».
Организаторами шоу выступила петербургская компания «Геоскан», занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов. В сентябре 2020 года фирма одновременно запустила в небо Санкт-Петербурга 2200 дронов. Шоу приурочили к окончанию Второй мировой войны.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет вокруг Земли, что открыло новую главу в освоении человечеством космического пространства.
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.
Посмотрите, как выглядит полет ракеты с борта МКС.