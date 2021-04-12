В Великом Новгороде запустили «космическую ракету» из дронов: завораживающее видео

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет вокруг Земли, что открыло новую главу в освоении человечеством космического пространства.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.

Посмотрите, как выглядит полет ракеты с борта МКС.