В водопроводной воде Техаса нашли амебу, поедающую мозг
Техасская комиссия по качеству окружающей среды (TCEQ) на прошлой неделе предупредила местные компании по водоснабжению, что редкая амеба Naegleria fowleri загрязнила местные источники воды.
Одноклеточный эукаритоический организм из семейства Vahlkampfiidae обитает в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30 °C. При попадании в организм человека амеба может вызвать редкое и смертельное заболевание мозга — первичный амебный менингоэнцефалит.
Заражение происходит во время купания или при контакте с загрязненной водой. Паразит попадает через нос в обонятельный нерв и пробирается по нему в головной мозг человека. При этом попадание амебы в пищевод для людей безвредно.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, с момента открытия Naegleria fowleri зарегистрировано несколько сотен случаев заражения этими простейшими. В последние годы частота заболевания на территории США возросла, что связывают с сравнительно более высокой летней температурой в южных штатах.
В большинстве случаев инфицирование человека паразитом заканчивается летальным исходом в течение недели после заражения. Симптомы заболевания включают судороги, рвоту и галлюцинации.
Первоначально распоряжение о запрете потребления воды из-под крана действовало в восьми районах штата, сейчас его сохранили для округа Лейк-Джексон, где находится водохранилище. Основным источником водоснабжения Техаса является река Бразос, одна из крупнейших в стране.
TCEQ сообщила, что работает над промывкой и дезинфекцией всей системы водоснабжения. В первоначальном уведомлении комиссии не рекомендовалось использовать водопроводную воду для чего-либо, кроме смыва унитаза.
Власти начали проводить испытания городской водопроводной системы после того, как шестилетний мальчик Джош Макинтайр скончался от контакта с микробом.
Узнайте, как ракушки помогут хирургам: из биоотходов создали материал для операций.