В Воронежской области установили памятник Алёнке. Выглядит он жутковато

Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, а некоторых пользователей он даже напугал.

Глава Нововоронежа Владимир Лещенко сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника.

«Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа. Мы им уже сообщили, что после открытия памятника вылилось много негатива, поэтому завтра инициативная группа будет собираться и принимать решение, что с этим делать. Если будет принято решение о сносе, то мы снесем памятник и все, а на его место поставим памятную табличку», — сказал Лещенко.

По его словам, над созданием образа работал профессиональный воронежский художник, а сам арт-объект был выкован из металла. «Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд — тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно», — объяснил глава города, уточнив, что дорабатывать памятник «однозначно не планируется», хотя несколько местных жителей уже выступили с такой инициативой.

Пользователь Instagram kud_kudaah сообщает, что изначально памятник выглядел еще более странно. Его установили, но тут же отправили на доработку около полугода назад.