В Якутии пожарные тушили пожар при –57℃ и покрылись льдом: видео

Пресс-секретарь ведомства Альбина Павлова рассказала, что видео снято 17 января в поселке Хандыга. В этот день температура воздуха была минус 57 градусов, что вовсе не является в Якутии редкостью зимой.

«Спасатели выезжали на пожар, случившийся в местном магазине. После тушения специалисты выходят мокрые, и вода застывает на костюмах», — рассказала Альбина Павлова.

На видео запечатлели начальника караула Юрия Смельцова и двух бойцов пожарной части Мичила Иванова и Николая Аммосова. В ГПС отметили, что благодаря закаленному организму пожарные не заболели.