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Жизнь планеты

В Якутии пожарные тушили пожар при –57℃ и покрылись льдом: видео

National Geographic Россия
20 января 2021
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Иллюстративное фото
Фото: cahroi / Flickr
Одежду работников службы пришлось отбивать ото льда молотками.

В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали о происшествии, в результате которого огнеборцы попали в самый настоящий ледяной плен. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильников и молотков.

Пресс-секретарь ведомства Альбина Павлова рассказала, что видео снято 17 января в поселке Хандыга. В этот день температура воздуха была минус 57 градусов, что вовсе не является в Якутии редкостью зимой.

«Спасатели выезжали на пожар, случившийся в местном магазине. После тушения специалисты выходят мокрые, и вода застывает на костюмах», — рассказала Альбина Павлова. 

На видео запечатлели начальника караула Юрия Смельцова и двух бойцов пожарной части Мичила Иванова и Николая Аммосова. В ГПС отметили, что благодаря закаленному организму пожарные не заболели.

В Северном полушарии у Якутии нет аналогов по продолжительности зимы. В среднем, она длится от семи до девяти месяцев и начинается в октябре. Сочетание сильных морозов и низкого уровня осадков формирует вечную мерзлоту.

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