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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Японии на 3D-принтере напечатали мраморную говядину вагю

National Geographic Россия
25 августа 2021
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Фото: Allan Salvador / Flickr
Однако попробовать ее в ресторане пока не получится.

Ученые из Университета Осаки применили передовые методы биопечати для производства первой выращенной в лаборатории «говядины», напоминающей мраморную текстуру знаменитых коров вагю.

Вагю – это общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной «мраморности» и высокому содержанию ненасыщенных жиров. 

Ученые использовали в качестве отправной точки для создания говядины два типа стволовых клеток, полученных от коров вагю: бычьи сателлитные клетки и стволовые клетки, полученные из жировой ткани.

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Osaka University

Эти клетки были инкубированы и превращены в клетки разных типов, необходимых для формирования отдельных волокон – мышц, жира и кровеносных сосудов. Затем они были собраны в своеобразную трехмерную «стопку». Затем такие стопки разрезались перпендикулярно для получения кусков выращенной в лаборатории говядины (техника, вдохновленная примером производства японских конфет Kintaro-ame). 

Как отмечает команда, этот процесс позволяет до мельчайших деталей регулировать сложную структуру мяса, позволяя воссоздать знаменитую текстуру вагю, и потенциально позволяет выращивать мясо с контролируемым количеством жира. 

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«Усовершенствовав эту технологию, можно будет не только воспроизводить сложные структуры мяса, например, прекрасное саши из говядины Вагю, но и вносить тонкие корректировки в жировые и мышечные компоненты», – Мичия Мацусаки, ведущий автор исследования.
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Команда не сообщила ни о возможной стоимости производства стейков из напечатанного мяса, ни о том, сколько времени потребуется, чтобы продукт попал на рынок.

«Основная проблема культивированного мяса будет заключаться в переходе от исследований к созданию коммерческих и промышленных образцов, и только после этого к крупномасштабному производству. Это долгое путешествие», – отмечает Жан-Франсуа Хокетт, профессор Французского национального института сельского хозяйства.

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