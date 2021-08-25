В Японии на 3D-принтере напечатали мраморную говядину вагю

Эти клетки были инкубированы и превращены в клетки разных типов, необходимых для формирования отдельных волокон – мышц, жира и кровеносных сосудов. Затем они были собраны в своеобразную трехмерную «стопку». Затем такие стопки разрезались перпендикулярно для получения кусков выращенной в лаборатории говядины (техника, вдохновленная примером производства японских конфет Kintaro-ame).

Как отмечает команда, этот процесс позволяет до мельчайших деталей регулировать сложную структуру мяса, позволяя воссоздать знаменитую текстуру вагю, и потенциально позволяет выращивать мясо с контролируемым количеством жира.