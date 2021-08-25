В Японии на 3D-принтере напечатали мраморную говядину вагю

Ученые из Университета Осаки применили передовые методы биопечати для производства первой выращенной в лаборатории «говядины», напоминающей мраморную текстуру знаменитых коров вагю.
Вагю – это общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной «мраморности» и высокому содержанию ненасыщенных жиров.
Ученые использовали в качестве отправной точки для создания говядины два типа стволовых клеток, полученных от коров вагю: бычьи сателлитные клетки и стволовые клетки, полученные из жировой ткани.
Эти клетки были инкубированы и превращены в клетки разных типов, необходимых для формирования отдельных волокон – мышц, жира и кровеносных сосудов. Затем они были собраны в своеобразную трехмерную «стопку». Затем такие стопки разрезались перпендикулярно для получения кусков выращенной в лаборатории говядины (техника, вдохновленная примером производства японских конфет Kintaro-ame).
Как отмечает команда, этот процесс позволяет до мельчайших деталей регулировать сложную структуру мяса, позволяя воссоздать знаменитую текстуру вагю, и потенциально позволяет выращивать мясо с контролируемым количеством жира.
Команда не сообщила ни о возможной стоимости производства стейков из напечатанного мяса, ни о том, сколько времени потребуется, чтобы продукт попал на рынок.
«Основная проблема культивированного мяса будет заключаться в переходе от исследований к созданию коммерческих и промышленных образцов, и только после этого к крупномасштабному производству. Это долгое путешествие», – отмечает Жан-Франсуа Хокетт, профессор Французского национального института сельского хозяйства.