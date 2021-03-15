В Японии начали выпускать съедобные стаканы для пива

Стаканчики производятся в трех размерах и имеют четыре различных вкуса: обычные картофельные, рисовые, шоколадные и со вкусом креветки. На сайте также рекомендуется использовать их для бульонов и десертов.

В интернет-магазинах стаканчики продаются упаковками по 10 штук по цене от 10,60 до 12,80 доллара в зависимости от размера. Сообщается, что в ближайшее время в линейку продукта добавится пятый, ореховый вкус. Его произведут по запросу клиентов.

«Mog Cup — еще один пример того, как мы стремимся построить устойчивое общество, предлагая новый стиль потребления продуктов питания, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки пищевые контейнеры», — говорится в пресс-релизе компании Asahi Breweries.