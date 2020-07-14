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Жизнь планеты

В Японии нашли осколки упавшего метеорита: видео

National Geographic Россия
14 июля 2020
Фрагменты метеорита Нарасино
Фрагменты небесного тела обнаружили в городе Нарасино префектуры Тиба.

Метеорит упал на территории Японии 2 июля около половины третьего ночи по местному времени. Яркую вспышку света удалось заметить и запечатлеть на камеру жителям Токио. Падение сопровождалось громким ревом.

По оценкам экспертов, при вхождении в атмосферу Земли диаметр небесного тела составлял около 1,6 метра, а вес — 5,5 тонны. Метеорит падал со скоростью 15 километров в секунду, а энергия взрыва составила 150 тонн в тротиловом эквиваленте. 

Местная жительница 2 июля обнаружила один из фрагментов в общем коридоре жилого комплекса, а спустя еще два дня она нашла второй осколок во дворе — из-за дождя содержащееся в нем железо успело окислиться и покрыться ржавчиной. Осколки весили 63 и 70 грамм соответственно.

Фрагменты метеорита были изучены сотрудниками Национального музея природы и науки. Они обнаружили в осколках изотопы изотопы алюминия, натрия и марганца, полученные в результате бомбардировки космическими лучами. Поскольку у некоторых изотопов период полураспада составляет всего несколько дней, музей подтвердил, что камни были фрагментами недавно упавшего метеорита. 

Музей планирует зарегистрировать метеорит, получивший название «Нарасино», в Метеоритном обществе. Если заявку примут, он станет 53-м по счету метеоритом из Японии.

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