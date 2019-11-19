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Жизнь планеты

В Японии открылся отель с номерами за $1. Но вас будут транслировать в YouTube

19 ноября 2019
Уединиться можно только в ванной.

Отель Business Ryokan Asahi расположен в городе Фукуока, примерно в 15 минутах ходьбы от района Тенджин — основного торгового и развлекательного района города. Отель предлагает номера по 130 иен за ночь (около 1,2 доллара) с одним условием — посетитель должен дать согласие на трансляцию своего пребывания в номере на YouTube .

Для того, чтобы воспользоваться услугой, не нужно быть медийным лицом или соблюдать какие-то правила поведения в номере. Единственное ограничение — нельзя обнажаться. Для переодевания есть общая ванная комната. По сути, посетитель просто обменивает свою конфиденциальность на недорогой номер в отеле.

Ресурс SoraNews24 отправил своего репортера Масануки в отель для ознакомления с условиями проживания в номере и перевоплощения в YouTube-звезду.

«Это совершенно обычный номер: японский стиль с тростниковым полом, сложенным матрасом-футоном, низким столом, телевизором и чайником. Чистый и ухоженный, похож на студенческую квартиру», – репортер SoraNews24.

Масануки сообщил, что камера в номере располагается так, чтобы не было слепых зон. То есть, вы не сможете выйти из кадра, за исключением похода в ванную или туалет. В то же время, трансляция передает только изображение без звука. Это сделано для того, чтобы избежать жалоб на нарушение авторских прав при прослушивании посетителем музыки.

«Единственная странность отеля заключается в моноблочном обогревателе-кондиционере. Он стоит 100 иен за два часа работы, то есть за его использование можно потратить больше, чем за весь номер», — недоумевает Масануки.

Номера за 130 иен доступны во все дни, включая выходные. По состоянию на 19 ноября, созданный неделю назад канал One Dollar Hotel в YouTube насчитывает две тысячи+ подписчиков, а самое популярное видео набрало 69 тысяч просмотров.