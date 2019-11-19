В Японии открылся отель с номерами за $1. Но вас будут транслировать в YouTube

Отель Business Ryokan Asahi расположен в городе Фукуока, примерно в 15 минутах ходьбы от района Тенджин — основного торгового и развлекательного района города. Отель предлагает номера по 130 иен за ночь (около 1,2 доллара) с одним условием — посетитель должен дать согласие на трансляцию своего пребывания в номере на YouTube .

Для того, чтобы воспользоваться услугой, не нужно быть медийным лицом или соблюдать какие-то правила поведения в номере. Единственное ограничение — нельзя обнажаться. Для переодевания есть общая ванная комната. По сути, посетитель просто обменивает свою конфиденциальность на недорогой номер в отеле.

Ресурс SoraNews24 отправил своего репортера Масануки в отель для ознакомления с условиями проживания в номере и перевоплощения в YouTube-звезду.