В Японии открылся отель с номерами за $1. Но вас будут транслировать в YouTube

Отель Business Ryokan Asahi расположен в городе Фукуока, примерно в 15 минутах ходьбы от района Тенджин — основного торгового и развлекательного района города. Отель предлагает номера по 130 иен за ночь (около 1,2 доллара) с одним условием — посетитель должен дать согласие на трансляцию своего пребывания в номере на YouTube .
Для того, чтобы воспользоваться услугой, не нужно быть медийным лицом или соблюдать какие-то правила поведения в номере. Единственное ограничение — нельзя обнажаться. Для переодевания есть общая ванная комната. По сути, посетитель просто обменивает свою конфиденциальность на недорогой номер в отеле.
Ресурс SoraNews24 отправил своего репортера Масануки в отель для ознакомления с условиями проживания в номере и перевоплощения в YouTube-звезду.
Масануки сообщил, что камера в номере располагается так, чтобы не было слепых зон. То есть, вы не сможете выйти из кадра, за исключением похода в ванную или туалет. В то же время, трансляция передает только изображение без звука. Это сделано для того, чтобы избежать жалоб на нарушение авторских прав при прослушивании посетителем музыки.
«Единственная странность отеля заключается в моноблочном обогревателе-кондиционере. Он стоит 100 иен за два часа работы, то есть за его использование можно потратить больше, чем за весь номер», — недоумевает Масануки.
Japonya'da açılan Business Ryokan Asahi isimli otelin geceliği sadece 1.19 dolar.— Selcuk Eren (@selcukerennn) November 19, 2019
Odalar kameralarla dolu ve 24 saat YouTube üzerinden canlı yayın yapılıyor.
Tek kural odada soyunmak yasak: pic.twitter.com/uGEd5NTpoZ
Номера за 130 иен доступны во все дни, включая выходные. По состоянию на 19 ноября, созданный неделю назад канал One Dollar Hotel в YouTube насчитывает две тысячи+ подписчиков, а самое популярное видео набрало 69 тысяч просмотров.