В Японии запустили скоростной поезд, который может автономно покинуть зону землетрясения
Новый поезд N700S вступил в строй 1 июля и теперь обслуживает линию Tokaido Shinkansen, которая соединяет Токио с Осакой и Кобе. Поезд может развивать скорость до 360 километров в час, что делает его одним из самых быстрых поездов в мире. Рабочая скорость, однако, будет ограничена 285 километрами в час.
Внешне N700S не слишком отличается от старых моделей N700 или N700A, за исключением элегантного золотистого логотипа. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить более «заостренный нос» и новый изящный дизайн фар. Внутри салона новые сиденья позволяют пассажирам откидываться дальше, предлагая больше комфорта, а у каждого места есть индивидуальная розетка.
Сама поездка будет намного тише и плавнее, благодаря новой активной системе подвески, которая помогает поглощать движение поезда.
В дополнение к акценту на повышенный комфорт, дизайнеры новой модели уделили большое внимание безопасности. Поезд имеет модернизированную систему автоматического управления и торможения, которая позволяет ему быстрее останавливаться в случае чрезвычайной ситуации.
Он также оснащен литий-ионным аккумулятором. Эта система позволяет поезду самостоятельно передвигаться на короткое расстояние во время отключения электричества. Так, поезд сможет уехать в более безопасное место на низкой скорости, если он застрял в зоне повышенного риска — на мосту или в туннеле, например, во время землетрясения.
Конфигурация позволяет варьировать состав поезда от 4 до 16 вагонов. Запуск поезда первоначально был приурочен к Олимпиаде-2020, которая должна была пройти в Токио, но перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. По совпадению, сама линия Tokaido Shinkansen была открыта к Олимпиаде в Токио 1964 года. Эта линия стала первой в мире скоростной железной дорогой.
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