В Японии запустили скоростной поезд, который может автономно покинуть зону землетрясения

Сама поездка будет намного тише и плавнее, благодаря новой активной системе подвески, которая помогает поглощать движение поезда.

В дополнение к акценту на повышенный комфорт, дизайнеры новой модели уделили большое внимание безопасности. Поезд имеет модернизированную систему автоматического управления и торможения, которая позволяет ему быстрее останавливаться в случае чрезвычайной ситуации.

Он также оснащен литий-ионным аккумулятором. Эта система позволяет поезду самостоятельно передвигаться на короткое расстояние во время отключения электричества. Так, поезд сможет уехать в более безопасное место на низкой скорости, если он застрял в зоне повышенного риска — на мосту или в туннеле, например, во время землетрясения.

Конфигурация позволяет варьировать состав поезда от 4 до 16 вагонов. Запуск поезда первоначально был приурочен к Олимпиаде-2020, которая должна была пройти в Токио, но перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. По совпадению, сама линия Tokaido Shinkansen была открыта к Олимпиаде в Токио 1964 года. Эта линия стала первой в мире скоростной железной дорогой.

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