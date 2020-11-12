В японском городе установили зловещих роботов-волков, чтобы отпугивать медведей

Как сообщает национальная телекомпания NHK, количество встреч людей с медведями в Японии стало рекордным за последние пять лет. В основном животные наведываются в сельские районы на западе и севере страны. Только с начала 2020 года произошло несколько десятков нападений медведей на человека, два из которых закончились смертельным исходом для людей. Это побудило правительство созвать экстренное совещание в прошлом месяце для устранения угрозы.

Власти города Такикава заявили, что медведи становятся более активными и опасными в поисках пищи, прежде чем впасть в спячку в конце ноября. Считается, что уменьшение количества желудей и орехов в дикой природе в этом году заставило животных рисковать и приближаться к городам в поисках питания.

Роботы-волки не первый раз помогают японцам в различных нуждах. Так, в 2017 году такое устройство установили в одном из сельскохозяйственных кооперативов страны, чтобы отпугивать кабанов и других животных от рисовых полей.

Производитель робота-волка, компания Ohta Seiki, с 2018 года продала около 70 экземпляров этой техники.

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