В японском городе установили зловещих роботов-волков, чтобы отпугивать медведей

Город Такикава на северном острове Хоккайдо приобрел и установил двух роботов-волков после того, как в сентябре в окрестностях обнаружили бродячих медведей. Городские власти заявили, что с тех пор встреч с медведями не было.
У «чудовищного волка» четыре ноги, мохнатое тело, светлая грива и красные светящиеся глаза. Когда его детекторы движения активированы, он двигает головой, мигает светом и издает звуки, варьирующиеся от волчьего воя до шума машин.
クマ撃退にオオカミの形の装置 北海道 滝川市が本格導入検討https://t.co/QdqdoLdTOE#nhk_video pic.twitter.com/c4gMFdFmKs— NHKニュース (@nhk_news) October 19, 2020
Как сообщает национальная телекомпания NHK, количество встреч людей с медведями в Японии стало рекордным за последние пять лет. В основном животные наведываются в сельские районы на западе и севере страны. Только с начала 2020 года произошло несколько десятков нападений медведей на человека, два из которых закончились смертельным исходом для людей. Это побудило правительство созвать экстренное совещание в прошлом месяце для устранения угрозы.
Власти города Такикава заявили, что медведи становятся более активными и опасными в поисках пищи, прежде чем впасть в спячку в конце ноября. Считается, что уменьшение количества желудей и орехов в дикой природе в этом году заставило животных рисковать и приближаться к городам в поисках питания.
Роботы-волки не первый раз помогают японцам в различных нуждах. Так, в 2017 году такое устройство установили в одном из сельскохозяйственных кооперативов страны, чтобы отпугивать кабанов и других животных от рисовых полей.
Производитель робота-волка, компания Ohta Seiki, с 2018 года продала около 70 экземпляров этой техники.
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