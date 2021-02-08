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Жизнь планеты

В Южной Корее построят крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию

National Geographic Россия
08 февраля 2021
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Морская ветряная электростанция Burbo Bank на западном побережье Великобритании в Ирландском море
Фото: geograph.org.uk
Она обойдется в 43 миллиарда долларов.

Правительство Южной Кореи сообщило о подписании соглашения на 43 миллиарда долларов о строительстве крупнейшего в мире морского ветроэнергетического комплекса.

Комплекс будет располагаться у побережья в уезде Синан на юго-западе страны. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что он будет в семь раз больше, чем нынешняя крупнейшая в мире морская ветряная электростанция.

Правительство рассчитывает, что максимальная мощность комплекса составит 8,2 гигаватт, что эквивалентно мощности шести атомных электростанций.

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Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи

«У нас есть безграничный потенциал морской ветровой энергии с трех сторон, и у нас есть лучшие в мире технологии в смежных областях».

В соглашении участвуют 33 различные организации, в том числе региональные правительства, производитель электроэнергии KEPCO и крупные частные фирмы, включая Doosan Heavy Industries & Construction и SK E& S.

Мун предупредил, что для начала строительства может потребоваться более пяти лет, хотя правительство попытается ускорить процесс. В прошлом году Сеул объявил о своей цели к 2030 году войти в пятерку крупнейших в мире морских ветроэнергетических комплексов.

Южная Корея также планирует сократить количество своих атомных электростанций с 24 до 17 к 2034 году, сократив выработку энергии в этом секторе почти наполовину.

Южная Корея имеет мало собственных энергоресурсов и по-прежнему импортирует уголь, который обеспечивает около 40 процентов электроэнергии страны. Власти заявили о цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

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