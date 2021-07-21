Вакансия мечты для любителей тако и путешествий: $100 000 за 4 месяца работы

На этой неделе McCormick & Company объявила о приеме на новую должность директора по связям с тако. Эта должность будет первой в своем роде для пищевой компании.
Кандидату должно быть не менее 21 года, он должен проживать в США и иметь действующие водительские права. За четыре месяца работы специалист по тако получит $100 000, а также набор приправ для тако и другую продукцию McCormick.
Будущий сотрудник будет работать удаленно всего 20 часов в неделю. Он будет путешествовать по стране в поисках новых рецептов тако, пробовать разработки компании, создавать контент для соцсетей, связанный с блюдом, а также отвечать на вопросы потребителей.
В McCormick отмечают, что не требуют от соискателя опыта подобной работы, однако рассчитывают получить сотрудника с «сильным менталитетом командной работы, интересом ко всему связанному с тако» и умением красиво рассказывать об этом.
Чтобы подать заявку на вакансию, нужно отправить видео длительностью не больше двух минут, «которое подчеркивает вашу индивидуальность и страсть к тако», сообщается на сайте McCormick.
Тако — это традиционное блюдо мексиканской кухни. Оно состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой — говядиной, свининой, курицей, морепродуктами, чоризо, пережаренными бобами, овощами, тушеной мякотью мексиканского кактуса.