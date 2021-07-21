Вакансия мечты для любителей тако и путешествий: $100 000 за 4 месяца работы

На этой неделе McCormick & Company объявила о приеме на новую должность директора по связям с тако. Эта должность будет первой в своем роде для пищевой компании.

Кандидату должно быть не менее 21 года, он должен проживать в США и иметь действующие водительские права. За четыре месяца работы специалист по тако получит $100 000, а также набор приправ для тако и другую продукцию McCormick.

Будущий сотрудник будет работать удаленно всего 20 часов в неделю. Он будет путешествовать по стране в поисках новых рецептов тако, пробовать разработки компании, создавать контент для соцсетей, связанный с блюдом, а также отвечать на вопросы потребителей.