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Жизнь планеты

Вакансия месяца: в Кенозерье ищут новых хозяев старинного дома в самой красивой деревне России

National Geographic Россия
20 января 2021
Дом, который ждет хозяев. Фото Константина Кокошкина.jpg
Дом, который ждет хозяев
Фото: Константин Кокошкин
осень.jpg
Золотая осень в Кенозерье
Фото: Александр Журавлев
Кенозерский национальный парк (Архангельская область) ищет семью, желающую на полгода переехать в деревню Зехнова, признанную самой красивой среди малых деревень России.

Соискателям предлагают с мая по октябрь жить в отреставрированном старинном доме, принимать туристов, готовить этнографические обеды, устраивать чаепития, проводить экскурсии и мастер-классы. По желанию хозяева дома смогут заниматься сельским хозяйством, заготовкой грибов и ягод. Национальный парк будет оплачивать работу с гостями и помогать в решении всех возникающих вопросов. 

Претенденты на переезд должны быть готовы к деревенской жизни и иметь права на управление моторной лодкой, так как добраться до ближайшей крупной деревни можно только через озеро. 

Резюме принимают по адресу: razvitie@kenozero.ru — Александра Яковлева, начальник службы развития Кенозерского национального парка.

Зехнова — единственная на Русском Севере деревня, которая ни разу не перестраивалась с XVI века. Здесь сохранилось уникальное пространственное решение: деревня организована тремя «концами» (улицами), окна всех домов смотрят на часовню Иоанна Богослова, находящуюся на стыке «концов», и лишь крайние дома смотрят окнами на озеро. Рядом с деревней находится так называемая Святая роща, где стоят старинные обрядовые кресты. Неподалеку находится водяная мельница, построенная в ХIХ веке.

В сентябре 2020 года Ассоциация самых красивых деревень и городков России присвоила Зехнова статус самой красивой из малых деревень страны.

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