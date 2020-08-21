«Вегунец»: Nestle начинает продажи веганского тунца

Он выразил надежду, что растительные альтернативы мясу и рыбе вдохнут новую жизнь в подразделение компании по производству готовых блюд и приправ, в которое в том числе входят известные бренды супов и бульонных кубиков Maggi и сэндвичей Hot Pockets.

Общая выручка Nestle в 2019 году составила 101,9 млрд долларов. И хотя доля продуктов на основе растительных альтернатив пока невелика — около 220 млн долларов в прошлом году, — их продажи быстро растут. Только за первое полугодие этого года они выросли на 40%, сообщили в компании.

Продажи растительного тунца начнутся в конце августа в Швейцарии.

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