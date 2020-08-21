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Жизнь планеты

«Вегунец»: Nestle начинает продажи веганского тунца

Михаил Сысоев
21 августа 2020
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Фото: Pixabay
Продукт состоит из шести компонентов неживотного происхождения.

Производитель продуктов питания Nestle объявил о запуске нового продукта бренда Garden Gourmet, растительной альтернативы тунцу — Sensational Vuna.

В состав продукта входит вода, пшеничный глютен, гороховый белок, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Все ингредиенты растительного происхождения. Продукт будет продаваться в стеклянных банках, а в некоторых супермаркетах также будут доступны готовые сэндвичи с Vuna. Nestle рекомендует использовать растительного тунца для приготовления салатов, бутербродов и пицц.

«Вегунец» разрабатывался в течение девяти месяцев швейцарскими исследовательскими центрами Nestle. Он стал первым для компании заменителем рыбы на растительной основе, появившимся на рынке. Также в компании производят растительные альтернативы молочным продуктам на основе сои, риса, овса, кокоса, миндаля и гороха.

«Экологически безопасная растительная альтернатива морским продуктам поможет сохранить биологическое разнообразие океанических видов и снизить объем рыбной ловли, которая истощает ресурсы водоемов», — генеральный директор Nestle Марк Шнайдер.

Он выразил надежду, что растительные альтернативы мясу и рыбе вдохнут новую жизнь в подразделение компании по производству готовых блюд и приправ, в которое в том числе входят известные бренды супов и бульонных кубиков Maggi и сэндвичей Hot Pockets.

Общая выручка Nestle в 2019 году составила 101,9 млрд долларов. И хотя доля продуктов на основе растительных альтернатив пока невелика — около 220 млн долларов в прошлом году, — их продажи быстро растут. Только за первое полугодие этого года они выросли на 40%, сообщили в компании. 

Продажи растительного тунца начнутся в конце августа в Швейцарии.

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