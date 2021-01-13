Вековыми тропами: сезонный перегон скота как древняя культурная традиция

Хотя до Рима каких-нибудь полторы сотни километров, здесь будто попадаешь в затерянный мир. Пышным ковром стелются сотни разных трав и полевых цветов. В зарослях душицы и чабреца копошатся шмели. В ослепительно лазурном небе парят беркуты и соколы. Мобильники спят беспробудным сном. Здесь хочется остаться на веки вечные.

Но Марчелли ждут дела на его ферме, где, помимо всего прочего, он сдает комнаты любителям агротуризма. А посему после трапезы –

традиционных местных яств вроде непревзойденного рагу из баранины или панкотто, супа из хлеба и овощей, – все снова возвращаются в Анверсу на микроавтобусе.

Ну, то есть почти все: во-первых, овцам предстоит остаться здесь – на общественной земле, которую Марчелли арендует у коммуны Сканно неподалеку от границы национального парка Абруццо, Лацио и Молизе. Все лето и начало осени они будут пастись на лугах с сочной травой. Во-вторых, с ними остается и часть пастухов и сторожевые псы, чтобы следить за стадом и охранять его от хищников.

С приходом ноября Марчелли с другой частью пастухов пускаются в обратный путь, чтобы привести овец домой. Миграция, совершающаяся дважды в год, – сезонное кочевье людей и домашнего скота между летними и зимними пастбищами – насчитывает не одну тысячу лет и сегодня существует на каждом обитаемом континенте.

Отгонное скотоводство включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества наряду с византийскими песнопениями, ямайской музыкой регги и аргентинским танго.