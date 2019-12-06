Великая китайская 3D-стена: распечатка длиной в 500 метров

В городе Сучжоу (Китай) завершили строительство 500-метровой речной подпорной стены. Ее возвела строительная компания Winsun, специализирующаяся на 3D-печати. Этот объект стал самым большим из когда-либо построенных 3D-сооружений.

Стена была возведена для предотвращения размывания берега. Обычно такие проекты требуют дорогостоящих строительных материалов: например, кирпичей, произведенных по индивидуальному заказу. Как отмечают в Winsun, 3D-печать оказалась существенно дешевле традиционного метода строительства.