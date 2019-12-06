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Жизнь планеты

Великая китайская 3D-стена: распечатка длиной в 500 метров

06 декабря 2019
Великая китайская 3D-стена
Фото: Winsun
Использование технологии печати оказалось дешевле и проще при строительстве 500-метровой стены, чем традиционные методы.

В городе Сучжоу (Китай) завершили строительство 500-метровой речной подпорной стены. Ее возвела строительная компания Winsun, специализирующаяся на 3D-печати. Этот объект стал самым большим из когда-либо построенных 3D-сооружений.

Стена была возведена для предотвращения размывания берега. Обычно такие проекты требуют дорогостоящих строительных материалов: например, кирпичей, произведенных по индивидуальному заказу. Как отмечают в Winsun, 3D-печать оказалась существенно дешевле традиционного метода строительства.

Данный метод также оказался более экологичным, поскольку береговую линию не пришлось менять. Технология 3D-печати позволила соорудить стену, максимально приближенную по форме к берегу. Технологию уже признали успешной и планируют применять ее в Китае в будущем.

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