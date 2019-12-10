Звезда английского андерграундного стрит-арта Бэнкси представил новое рождественско-социальное граффити в Бирмингеме. Горожане сразу заметили его, но для того, чтобы привлечь больше внимания к проблемной теме, художник разместил в соцсетях видео.



Сначала в кадре оказывается бездомный мужчина по имени Райан, который что-то пьет и устраивается спать на скамейке под аккомпанемент песни Фрэнка Синатры «Я буду дома на Рождество» в исполнении американской певицы Джой Уильямс. Камера отъезжает, и перед взором открывается граффити с мчащимися ввысь серебристыми оленями. При этом лавка с бездомным будто бы привязана к упряжке, отсылая зрителей к образу саней Санта-Клауса. Своей новой работой Бэнкси призывает не забывать о бездомных людях.