Великий Бэнкси нарисовал рождественское граффити. Его главный герой – бездомный Санта-Клаус
Звезда английского андерграундного стрит-арта Бэнкси представил новое рождественско-социальное граффити в Бирмингеме. Горожане сразу заметили его, но для того, чтобы привлечь больше внимания к проблемной теме, художник разместил в соцсетях видео.
Сначала в кадре оказывается бездомный мужчина по имени Райан, который что-то пьет и устраивается спать на скамейке под аккомпанемент песни Фрэнка Синатры «Я буду дома на Рождество» в исполнении американской певицы Джой Уильямс. Камера отъезжает, и перед взором открывается граффити с мчащимися ввысь серебристыми оленями. При этом лавка с бездомным будто бы привязана к упряжке, отсылая зрителей к образу саней Санта-Клауса. Своей новой работой Бэнкси призывает не забывать о бездомных людях.
Город поддерживает стрит-арт. Представитель комитета по благоустройству Люк Крэйн (Luke Crane) заявил о важности сохранения уличного искусства. По его словам, оно должно стать «частью сообщества», особенно когда оно затрагивает важные проблемы.
Popped by to see the Brummie #Banksy last night and spotted a few familiar faces! pic.twitter.com/LAr3yUO3dm— Anne-Marie Hayes (@AnneMHayes) December 10, 2019
Большинство людей позитивно отнеслись к ролику и его идее. По словам владельца магазина, расположенного по соседству, многие приходят к граффити, чтобы сделать селфи. Однако нашлись и вандалы: довольно скоро кто-то подрисовал оленям красные носы.
Incredibly in the last half hour someone has jumped the barriers which are around the #Banksy street art in the Jewellery Quarter in Birmingham and has defaced it by spraying two red noses onto the reindeer. More on @bbcmtd at 6.30pm #banksyinbrum pic.twitter.com/EA5SrQaDHI— Ben Sidwell (@ben_sidwell) December 9, 2019
И это не первый случай негативной реакции: в начале года в Париже неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан», а в сентябре исчезла крыса, нарисованная художником на дорожном знаке около центра Помпиду.