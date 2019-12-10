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Жизнь планеты

Великий Бэнкси нарисовал рождественское граффити. Его главный герой – бездомный Санта-Клаус

Анастасия Баринова
10 декабря 2019
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Фото: banksy/Instagram
На этот раз загадочный художник украсил Бирмингем.

Звезда английского андерграундного стрит-арта Бэнкси представил новое рождественско-социальное граффити в Бирмингеме. Горожане сразу заметили его, но для того, чтобы привлечь больше внимания к проблемной теме, художник разместил в соцсетях видео.

Сначала в кадре оказывается бездомный мужчина по имени Райан, который что-то пьет и устраивается спать на скамейке под аккомпанемент песни Фрэнка Синатры «Я буду дома на Рождество» в исполнении американской певицы Джой Уильямс. Камера отъезжает, и перед взором открывается граффити с мчащимися ввысь серебристыми оленями. При этом лавка с бездомным будто бы привязана к упряжке, отсылая зрителей к образу саней Санта-Клауса. Своей новой работой Бэнкси призывает не забывать о бездомных людях.

«Боже, благослови Бирмингем! За те 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку, хотя сам он ни о чем их не просил»,– Бэнкси.

Город поддерживает стрит-арт. Представитель комитета по благоустройству Люк Крэйн (Luke Crane) заявил о важности сохранения уличного искусства. По его словам, оно должно стать «частью сообщества», особенно когда оно затрагивает важные проблемы.

Большинство людей позитивно отнеслись к ролику и его идее. По словам владельца магазина, расположенного по соседству, многие приходят к граффити, чтобы сделать селфи. Однако нашлись и вандалы: довольно скоро кто-то подрисовал оленям красные носы.

И это не первый случай негативной реакции: в начале года в Париже неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан», а в сентябре исчезла крыса, нарисованная художником на дорожном знаке около центра Помпиду.