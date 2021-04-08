Велогонщика дисквалифицировали за то, что он выбросил на обочину бутылку

Многие спортсмены выступили против принятия новых правил. Они считают, что бросание бутылок болельщикам не может считаться опасным или способствовать загрязнению окружающей среды. Гонщики настаивают, что такая практика является давней традицией этого вида спорта.

Сам Михаэль опубликовал в своем Инстаграме открытое письмо к Международному союзу велосипедистов, где рассказал о том, как 24 года назад он сам впервые поймал бутылку от велогонщика, будучи болельщиком. Это во много повлияло на его стремление заняться этим спортом профессионально.

«Nеперь я один из тех профи, которые мчатся мимо счастливых зрителей. Когда гонка проходит спокойно, я всегда держу под рукой пустую бутылку, пока не увижу каких-нибудь детей у дороги. Тогда я осторожно бросаю бутылку туда, где дети могут безопасно её поймать. Два года назад я кинул бутылку девочке на обочине. Её родители рассказали, что она была счастлива из-за этой бутылки не только в течение дня. И, возможно, однажды она тоже станет велогонщицей.



Это моменты, за которые я люблю наш спорт. Никто и никогда не сможет отнять их у нас».