Велогонщика дисквалифицировали за то, что он выбросил на обочину бутылку

Швейцарский велогонщик Михаэль Шер 4 апреля принимал участие в однодневной гонке «Тур Фландрии» протяженностью 110 километров. На одном из участков спортсмен допил бутылку с водой и бросил ее на обочину, где стояли болельщики.
Шер, очевидно, забыл про новые правила, которые запрещают так делать. Сразу после броска он с досадой махнул рукой. Однако это не уберегло его от дисквалификации. Спортсмена догнал мотоцикл, и один из организаторов сообщил, что он больше не участвует в гонке.
.@michaelschaer foi desclassificado da prova por “descartar a caramanhola em local inapropriado”. Aqui o momento que ele atira a garrafa e imediatamente se lembra da nova regra. #rvv pic.twitter.com/SBQp1zycxw— País do Ciclismo (@DoCiclismo) April 4, 2021
Строгие правила утилизации бутылок и другого мусора были введены с 1 апреля. Еще несколько лет назад велогонщики просто выбрасывали бутылки на любом участке трассы, но с течением времени повсеместной практикой стала передача мусора болельщикам. Как и Шер, все спортсмены бросали бутылки на дорогу именно на участках, где находились зрители. Таким образом болельщики помогали гонщикам с утилизацией мусора.
Теперь спортсмены обязаны выбрасывать все отходы только в специально отведенных для этого местах. В качестве безопасной альтернативы они все еще могут передать мусор болельщикам, но для этого нужно полностью остановить велосипед и передать отходы из рук в руки. Еще один вариант — передача мусора машине сопровождения.
Согласно новым правилам, нарушение этих постановлений грозит дисквалификацией в однодневных гонках и штрафами в многодневках.
Многие спортсмены выступили против принятия новых правил. Они считают, что бросание бутылок болельщикам не может считаться опасным или способствовать загрязнению окружающей среды. Гонщики настаивают, что такая практика является давней традицией этого вида спорта.
Сам Михаэль опубликовал в своем Инстаграме открытое письмо к Международному союзу велосипедистов, где рассказал о том, как 24 года назад он сам впервые поймал бутылку от велогонщика, будучи болельщиком. Это во много повлияло на его стремление заняться этим спортом профессионально.
«Nеперь я один из тех профи, которые мчатся мимо счастливых зрителей. Когда гонка проходит спокойно, я всегда держу под рукой пустую бутылку, пока не увижу каких-нибудь детей у дороги. Тогда я осторожно бросаю бутылку туда, где дети могут безопасно её поймать. Два года назад я кинул бутылку девочке на обочине. Её родители рассказали, что она была счастлива из-за этой бутылки не только в течение дня. И, возможно, однажды она тоже станет велогонщицей.
Это моменты, за которые я люблю наш спорт. Никто и никогда не сможет отнять их у нас».
В Ассоциации профессиональных велосипедистов (СРА) и Международной федерации велоспорта (UCI) придерживаются другого мнения.
«Меня убедили объяснения UCI по поводу безопасности. Что произойдет, если гонщик бросит бутылку, а ребенок выйдет на дорогу, чтобы взять ее, и его собьет мотоцикл фотографа? Дисквалификация — это суровое наказание, но это способ избавиться от вредных привычек», — заявил президент СРА Джанни Буньо.
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