Венецианские каналы обмелели спустя всего 2 месяца после наводнения: видео

Два месяца назад прилив в Венеции достиг максимума в 187 сантиметров, что вызвало самое большое наводнение в городе за более чем 50 лет. 70 процентов всей территории Венеции оказались затоплены водой. Теперь наступило время отливов, и в последние дни в городе наблюдается совсем иная картина.
Уровень воды на многих мелких каналах опустился ниже уровня моря, и передвижение по ним на лодках стало невозможным. В настоящее время полноценно функционируют только крупные каналы.
Несмотря на то, что уровень воды в Венеции в течение дня может меняться на десятки сантиметров, в ближайшее время тенденция с обмелением небольших каналов должна сохраниться.
Венеция состоит из 118 небольших островов, соединенных каналами и более чем 400 мостами. Население города составляет чуть более 260 тысяч человек, но ежегодно Венецию посещают около 20 миллионов туристов.