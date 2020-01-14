Венецианские каналы обмелели спустя всего 2 месяца после наводнения: видео

Уровень воды на многих мелких каналах опустился ниже уровня моря, и передвижение по ним на лодках стало невозможным. В настоящее время полноценно функционируют только крупные каналы.

Несмотря на то, что уровень воды в Венеции в течение дня может меняться на десятки сантиметров, в ближайшее время тенденция с обмелением небольших каналов должна сохраниться.

Венеция состоит из 118 небольших островов, соединенных каналами и более чем 400 мостами. Население города составляет чуть более 260 тысяч человек, но ежегодно Венецию посещают около 20 миллионов туристов.