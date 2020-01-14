Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Венецианские каналы обмелели спустя всего 2 месяца после наводнения: видео

14 января 2020
Венеция
От некоторых остались одни только лужи.

Два месяца назад прилив в Венеции достиг максимума в 187 сантиметров, что вызвало самое большое наводнение в городе за более чем 50 лет. 70 процентов всей территории Венеции оказались затоплены водой. Теперь наступило время отливов, и в последние дни в городе наблюдается совсем иная картина.

Уровень воды на многих мелких каналах опустился ниже уровня моря, и передвижение по ним на лодках стало невозможным. В настоящее время полноценно функционируют только крупные каналы.

Несмотря на то, что уровень воды в Венеции в течение дня может меняться на десятки сантиметров, в ближайшее время тенденция с обмелением небольших каналов должна сохраниться.

Венеция состоит из 118 небольших островов, соединенных каналами и более чем 400 мостами. Население города составляет чуть более 260 тысяч человек, но ежегодно Венецию посещают около 20 миллионов туристов.