Весь мир на стене: интерьерные эко-карты из дерева от мастерской Cut WooD

Вы влюбитесь в эти карты с первого прикосновения: каждый элемент выпиливается из дерева вручную и трижды шлифуется, пока поверхность не становится шелковистой. Простая карта из пробки практична — на ней легко ставить метки, а из березы получаются самые изящные карты с тонкими линиями. Солидную и объёмную интерьерную карту для кабинета изготовят из массива бука, дуба, ясеня или экзотического Венге, Африканского Падука, Сапеле. Отдельно можно добавить логотип, часы или памятную надпись на любом языке мира.

Поклонникам экостиля предлагается более 20 натуральных древесных оттенков. Элементы можно выкрасить и в сдержанную охру, яркий синий, другие цвета — для этого используется безопасная гипоаллергенная краска.

Мастера Cut WooD разработали более 15 моделей карт:

• одноуровневые и многоуровневые;

• с подложкой и без;

• с подсветкой;

• магнитные.



Все можно посмотреть на сайте мастерской.

Выбирайте огромную карту мира, которая займет всю стену, или мини-карту региона — она целиком поместится над рабочим столом. Наслаждайтесь видом, как из иллюминатора самолёта, включив регулируемую диодную подсветку: зажгутся десятки огоньков, подсвечивая контуры. Отсутствие розетки не проблема — мастера добавят перезаряжаемые аккумуляторы.

…и вот наносятся финальные штрихи, и надежно упакованная карта передается транспортной компании. В любую точку мира заказ доставляется целым и точно в срок. Мастера Cut WooD заранее позаботятся о вас, зафиксировав карту на подложке — вам останется только распаковать её и закрепить на стене скрытыми болтами. Всё необходимое для монтажа, включая инструкцию, входит в комплект. Справится даже ребенок!