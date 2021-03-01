Весь мир на стене: интерьерные эко-карты из дерева от мастерской Cut WooD
Таиланд, Монако, Прага, Занзибар — теперь путешественникам будет легче сосчитать, сколько мест они посетили. Мастера Cut WooD обозначат флажками страны и города, в которых вы побывали или планируете побывать. Новые поездки и путешествия, новые впечатления — это новые метки, которые можно (и нужно!) наносить, пока карта не заполнится целиком. А еще на флажки можно нанести схематичные картинки — например, чтобы отдельно отметить место, где вы родились, или город, в котором встретили вторую половинку.
Флажки с фирменными логотипами подойдут для визуализации корпоративной географии. Так, ВкусВилл, CoralTravel и более чем 800 других российских и международных компаний уже заказали в Cut WooD неповторимые интерьерные карты, которыми теперь удивляют клиентов.
Настенные карты из дерева украсят и дом, и офис — просто посмотрите, как это выглядит в разных интерьерах. Если вы любите дарить подарки даже больше, чем получать их, то таким сюрпризом точно приятно удивите близкого человека.
Как делают интерьерную карту?
Вы влюбитесь в эти карты с первого прикосновения: каждый элемент выпиливается из дерева вручную и трижды шлифуется, пока поверхность не становится шелковистой. Простая карта из пробки практична — на ней легко ставить метки, а из березы получаются самые изящные карты с тонкими линиями. Солидную и объёмную интерьерную карту для кабинета изготовят из массива бука, дуба, ясеня или экзотического Венге, Африканского Падука, Сапеле. Отдельно можно добавить логотип, часы или памятную надпись на любом языке мира.
Поклонникам экостиля предлагается более 20 натуральных древесных оттенков. Элементы можно выкрасить и в сдержанную охру, яркий синий, другие цвета — для этого используется безопасная гипоаллергенная краска.
Мастера Cut WooD разработали более 15 моделей карт:
• одноуровневые и многоуровневые;
• с подложкой и без;
• с подсветкой;
• магнитные.
Все можно посмотреть на сайте мастерской.
Выбирайте огромную карту мира, которая займет всю стену, или мини-карту региона — она целиком поместится над рабочим столом. Наслаждайтесь видом, как из иллюминатора самолёта, включив регулируемую диодную подсветку: зажгутся десятки огоньков, подсвечивая контуры. Отсутствие розетки не проблема — мастера добавят перезаряжаемые аккумуляторы.
…и вот наносятся финальные штрихи, и надежно упакованная карта передается транспортной компании. В любую точку мира заказ доставляется целым и точно в срок. Мастера Cut WooD заранее позаботятся о вас, зафиксировав карту на подложке — вам останется только распаковать её и закрепить на стене скрытыми болтами. Всё необходимое для монтажа, включая инструкцию, входит в комплект. Справится даже ребенок!