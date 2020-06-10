Веселье в викторианском стиле: фотогалерея

Период правления королевы Британской империи Виктории (1837—1901 гг.) оказался настолько важным для истории человечества, что дал название целой эпохе, и теперь к нему относят события, происходившие в эти годы по всему миру. Одновременно, на середину XIX века пришелся большой технологический прорыв в технике фотографии, и съемка стала доступна огромному количеству людей.

Большинство фотоизображений тех лет показывает серьезных людей – можно решить, что викторианцы никогда не улыбались. Конечно же, это не так: как и все люди, они умели веселиться и дурачиться. Но сам процесс съемки в то время был длительным, а удерживать улыбку на протяжении нескольких часов невозможно. Кроме того, у многих тогда были очень плохие зубы, и они скрывали их. Тем не менее, до наших дней дошло несколько снимков, представляющих людей викторианской эпохи в новом свете.