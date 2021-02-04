Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

Весной в Москве появится новый железнодорожный вокзал

National Geographic Россия
04 февраля 2021
Запуск «Восточного» планируется на конец апреля — начало мая 2021 года

«Новый железнодорожный вокзал „Восточный“ строится на базе ТПУ (транспортно-пересадочный узел) „Черкизово“ и будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на МЦК. Запуск вокзала намечен на конец апреля — начало мая», — заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник также уточнил, что новый вокзал частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к маршрутам МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов сообщал, что, помимо «Восточного», в столице планируется создать еще один железнодорожный вокзал — «Южный». Его точное местоположение не уточнялось, однако, предположительно, он может появиться на базе Павелецкого вокзала.

На данный момент в Москве действуют девять жд-вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский. Последним был открыт Савеловский вокзал в 1902 году.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!