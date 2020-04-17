99-летний британец устроил марафон на ходунках и собрал £12 000 000 для поддержки врачей

Том Мур родился 30 апреля 1920 года в Кейли, в Западном Йоркшире. Во время Второй мировой войны он служил в Великобритании, Индии, Бирме и Индонезии, получив чин капитана. После войны Мур оставался в вооруженных силах до 1960-х годов, а затем занялся кровельным бизнесом.

Ветеран вышел на пенсию в 1992 году, а с 2008 года он живет со своей дочерью Ханной, ее мужем Клайвом и двумя их детьми в особняке в Бедфордшире.

Поступок Мура вдохновил многих британцев. В соцсетях тысячи пользователей призывают посвятить ветерана в рыцари.

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