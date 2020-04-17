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Жизнь планеты

99-летний британец устроил марафон на ходунках и собрал £12 000 000 для поддержки врачей

Михаил Сысоев
17 апреля 2020
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Фото: captaintommoore / twitter.com
Ветеран Второй мировой войны Том Мур растрогал миллионы британцев, которые поддержали пожертвованиями его акцию.

Житель графства Бедфордшир Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, придумал необычный способ поддержать врачей во время пандемии коронавируса. К своему столетию он решил сто раз обойти свой сад на ходунках, призвав всех желающих пожертвовать средства для Национальной службы здравоохранения.

Изначально Мур планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, однако акция ветерана привлекла внимание медиа и распространилась в соцсетях, благодаря чему к моменту завершения своего марафона Мур собрал уже более 12 миллионов фунтов стерлингов в качестве пожертвований.

На вопрос, как он себя чувствует после своего марафона, Мур ответил, что его окружают замечательные люди, поэтому он чувствует себя хорошо, после чего обратился к жителям Великобритании.

«Всем тем, кто испытывает трудности в данный момент: облака уйдут, и солнце снова засияют. Мы единая страна, и так будет и впредь», — Том Мур.

Том Мур родился 30 апреля 1920 года в Кейли, в Западном Йоркшире. Во время Второй мировой войны он служил в Великобритании, Индии, Бирме и Индонезии, получив чин капитана. После войны Мур оставался в вооруженных силах до 1960-х годов, а затем занялся кровельным бизнесом.

Ветеран вышел на пенсию в 1992 году, а с 2008 года он живет со своей дочерью Ханной, ее мужем Клайвом и двумя их детьми в особняке в Бедфордшире.

Поступок Мура вдохновил многих британцев. В соцсетях тысячи пользователей призывают посвятить ветерана в рыцари.

Узнайте и о другом успешном сборе денег: модель собрала более $1 000 000 с помощью интимных фото для пострадавших от пожаров в Австралии.

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