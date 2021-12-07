Ветреный характер: 28-я парусная регата Volvo

Русская парусная неделя Volvo — совместный проект компании «Русского яхтенного центра» и Volvo Car Russia, появившийся еще в 2007 году. Дважды в год — в мае и октябре — состязания проходят на Средиземном море, обычно в Турции и Греции.
В отличие от Volvo Ocean Race в Русской парусной неделе могут принять участие все желающие — даже без малейшего опыта походов под парусом. И это отличный способ разрушить стереотип о яхтинге как о недоступном и дорогом спорте для избранных — даже новички под присмотром опытного шкипера быстро начинают отличать спинакер от геннакера, а гик от штага, учатся работать на лебедках и за секунды перепрыгивать с борта на борт во время поворотов.
В таком командном спорте от скорости и сноровки каждого зависят драгоценные минуты, а значит и место в турнирной таблице — страсти на борту кипят нешуточные и азарт заставляет сердце трепетать не меньше, чем ветер парус.
Регата включает в себя как дневные переходы, так и технические соревнования и гонки по треугольнику. Маршрут и график состязаний рассчитываются таким образом, чтобы лодки ежедневно швартовались в новой живописной бухте, а экипаж успел перевести дух, искупаться в открытом море и привести себя в порядок перед вечерним торжественным ужином из блюд турецкой кухни с вручением промежуточных призов и непременной вечеринкой.
В этом октябре Русская парусная неделя вновь состоялась в Турции и прошла по маршруту Фетхие — Мармарис. Напутственные слова участникам прозвучали от директора Ece Saray Marina, города Фетхие, организаторов регаты и генерального директора компании Volvo Car Russia Вима Маеса, который и сам принял участие в соревновании. С парусным спортом Вим знаком не понаслышке — в возрасте 9 лет он впервые отправился в летний лагерь с акцентом на яхтинг, а уже в 17 лет получил диплом инструктора по парусному спорту.
По итогам соревнования победителем 28-й Русской парусной недели Volvo стал экипаж Андрея Морозова на лодке RAMA.
29-я Русская парусная неделя Volvo пройдет с 30 апреля по 7 мая 2022 года. Участников вновь ждут офшорные гонки, гонки по треугольнику, знаменитые вечеринки и Средиземное море — прием заявок уже открыт.
А сделать свои парусные каникулы еще более насыщенными можно дополнив регату путешествием на автомобиле Volvo — неспешно осматривая древние города и гробницы, прогуливаясь по Ликийской тропе и устраивая себе обстоятельные пикники на лоне природы. Ведь Volvo — это всегда история про комфортные приключения как на воде, так и на суше.