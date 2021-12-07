Ветреный характер: 28-я парусная регата Volvo

Русская парусная неделя Volvo — совместный проект компании «Русского яхтенного центра» и Volvo Car Russia, появившийся еще в 2007 году. Дважды в год — в мае и октябре — состязания проходят на Средиземном море, обычно в Турции и Греции.

В отличие от Volvo Ocean Race в Русской парусной неделе могут принять участие все желающие — даже без малейшего опыта походов под парусом. И это отличный способ разрушить стереотип о яхтинге как о недоступном и дорогом спорте для избранных — даже новички под присмотром опытного шкипера быстро начинают отличать спинакер от геннакера, а гик от штага, учатся работать на лебедках и за секунды перепрыгивать с борта на борт во время поворотов.

В таком командном спорте от скорости и сноровки каждого зависят драгоценные минуты, а значит и место в турнирной таблице — страсти на борту кипят нешуточные и азарт заставляет сердце трепетать не меньше, чем ветер парус.