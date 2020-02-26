Видеоблогер нашел 120-летнюю шкатулку с фотографиями котов

YouTube-блогер Матье Стерн обнаружил в подвале своего старого семейного дома «капсулу времени» — шкатулку с различными предметами, среди которых оказались две стеклянные пластины с негативами.

«После моего последнего видео кто-то из моей семьи рассказал мне о возможном существовании капсулы времени в нашем старом семейном доме. После некоторых поисков я нашел шкатулку, датированную примерно 1900 годом, судя по предметам и технике фотографий, найденных внутри», — написал Стерн в своем блоге.

Стерн решил проявить негативы с помощью цианотипии — фотографического процесса, изобретенного еще в 1842 году.