Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Видеоблогер нашел 120-летнюю шкатулку с фотографиями котов

26 февраля 2020
Снимок экрана 2020-02-26 в 13.26.13.png
Фото: Mathieu Stern / youtube.com
Котики давно в моде.

YouTube-блогер Матье Стерн обнаружил в подвале своего старого семейного дома «капсулу времени» — шкатулку с различными предметами, среди которых оказались две стеклянные пластины с негативами.

«После моего последнего видео кто-то из моей семьи рассказал мне о возможном существовании капсулы времени в нашем старом семейном доме. После некоторых поисков я нашел шкатулку, датированную примерно 1900 годом, судя по предметам и технике фотографий, найденных внутри», — написал Стерн в своем блоге.

Стерн решил проявить негативы с помощью цианотипии — фотографического процесса, изобретенного еще в 1842 году.

Блогер снял весь процесс проявления фотографий на видео и опубликовал в своем блоге. На снимках, найденных в шкатулке оказались изображения животных, которые очевидно были домашними питомцами предков Стерна.

Взгляните на гривистое пополнение: необычных волчат, родившихся в Московском зоопарке.