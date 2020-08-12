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Виртуальная прогулка по истории СССР и России с агентством Magnum

Андрей Паламарчук
12 августа 2020
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Зал, посвященный 1950-м годам. Выделена фотография Элиотта Эрвитта.
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1960-е. Выделена фотография Инге Морат (в кадре – Иосиф Бродский).
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1960-е. Выделен портрет Майи Плисецкой, автор фото – Берт Глинн.
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», прошедшая в июле в Петербурге, вернулась к зрителям в формате 3D-тура.

Проект «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в санкт-петербургском Манеже был просто обречен стать главной выставкой сезона, но из-за коронавируса смог проработать лишь 17 дней в июле, да и то с ограничениями на вход.

Но не всё так грустно: для тех, кто не сумел добраться до выставки — или добрался, но хотел бы увидеть проект снова, Центральный выставочный зал «Манеж» подготовил впечатляющий 3D-тур. Теперь каждый может совершить виртуальную прогулку по экспозиции, объединившей более 250 работ выдающихся документальных фотографов — Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других сотрудников легендарного агентства Magnum Photos.

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За 17 дней работы выставку посетило 11 тысяч человек. Конечно, она достойна большего внимания.
Фото: ЦВЗ «Манеж»
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Виртуальный тур. План 1-го этажа выставки.
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Фрагмент виртуальной экспозиции. Фото Нанны Хайтман из цикла «Просто стой и смотри» – о работе московской больницы на пике пандемии весной 2020 года.

Часть снимков, запечатлевших СССР и постсоветскую Россию между 1947 и 2020 годами, вошла в золотой фонд фотографии XX века; многие работы демонстрируются впервые. К большинству из них можно «подойти» вплотную, увеличить и развернуть на весь экран. Разрешения 3D-сканов хватает, чтобы прочитать подписи под фото и биографии авторов. Для удобства существует режим ускоренной навигации с использованием поэтажных планов.

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