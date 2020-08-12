Виртуальная прогулка по истории СССР и России с агентством Magnum

Проект «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в санкт-петербургском Манеже был просто обречен стать главной выставкой сезона, но из-за коронавируса смог проработать лишь 17 дней в июле, да и то с ограничениями на вход.

Но не всё так грустно: для тех, кто не сумел добраться до выставки — или добрался, но хотел бы увидеть проект снова, Центральный выставочный зал «Манеж» подготовил впечатляющий 3D-тур. Теперь каждый может совершить виртуальную прогулку по экспозиции, объединившей более 250 работ выдающихся документальных фотографов — Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других сотрудников легендарного агентства Magnum Photos.