Виртуальная прогулка по истории СССР и России с агентством Magnum
Проект «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в санкт-петербургском Манеже был просто обречен стать главной выставкой сезона, но из-за коронавируса смог проработать лишь 17 дней в июле, да и то с ограничениями на вход.
Но не всё так грустно: для тех, кто не сумел добраться до выставки — или добрался, но хотел бы увидеть проект снова, Центральный выставочный зал «Манеж» подготовил впечатляющий 3D-тур. Теперь каждый может совершить виртуальную прогулку по экспозиции, объединившей более 250 работ выдающихся документальных фотографов — Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других сотрудников легендарного агентства Magnum Photos.
Часть снимков, запечатлевших СССР и постсоветскую Россию между 1947 и 2020 годами, вошла в золотой фонд фотографии XX века; многие работы демонстрируются впервые. К большинству из них можно «подойти» вплотную, увеличить и развернуть на весь экран. Разрешения 3D-сканов хватает, чтобы прочитать подписи под фото и биографии авторов. Для удобства существует режим ускоренной навигации с использованием поэтажных планов.