Кошка Тама: вице-президент, спаситель, легенда

Тама прославилась в 2007 году, когда указом местных чиновников ее назначили станционным смотрителем на станции Киси в городе Кинокава префектуры Вакаяма. До вступления в должность животное было бездомным и постоянно бродило по месту своей будущей работы, где ее подкармливали сотрудники станции.



На тот момент компания Wakayama Electric Railway переживала финансовый кризис и была близка к банкротству. В частности, весь персонал Киси подпал под сокращение. Президент WER Мицунобу Косима тогда заявил, что назначение Тамы смотрителем изначально было просто поводом к тому, чтобы не выгонять бездомное животное на улицу. «Однако она действительно выполняла свою работу», — признал Косима.



Тама в форменном плаще и фуражке сидела в специальной будке на входе в станцию, приветствуя пассажиров. Вести о хвостатом смотрителе распространялись быстро, и на Киси хлынул поток туристов — как местных, так и иностранцев. В результате финансовое состояние всей железнодорожной линии постепенно пошло на поправку. За годы своей работы Тама привлекла в местную экономику порядка 1,1 миллиарда йен (почти 9 миллионов долларов США). Начав карьеру в качестве простого смотрителя, впоследствии она была повышена в должности до «ультрасмотрителя», а затем — и до вице-президента всей компании, став тем самым единственным представителем женского пола в ее руководстве.