Власти Непала запретили ежегодную уборку мусора на Эвересте

В прошлом месяце власти приостановили выдачу разрешений на все горные экспедиции из-за вспышки коронавируса. Несмотря на призывы общественности, работы по очистке Эвереста от мусора также были запрещены.
Люминесцентные палатки, брошенное оборудование для подъема на гору, пустые канистры с газом и человеческие экскременты засоряют хорошо протоптанный маршрут к вершине высотой 8 848 метров.
Альпинистские организации утверждают, что кризис с коронавирусом — это хорошая возможность очистить гору, которую иногда называют самой высокой мусорной свалкой в мире.
В прошлом году команда из 14 человек провела шесть недель в поисках мусора в базовом лагере Эвереста и в Лагере 4 — на высоте около 8 000 метров. Они очистили гору от четырех тел и более 10 тонн пластиковых бутылок, банок и альпинистского снаряжения.
Пасанг Нуру Шерпа, который входил в прошлогоднюю команду, отмечает, что спускать мусор и тела было трудно, поскольку на пути все время попадались группы альпинистов, совершавшие подъем.
Иностранные альпинисты платят около $30 000 за восхождение на Эверест, но местные жители утверждают, что они мало заботятся об экологических последствиях. Непал берет $4 000 в качестве депозита, который возвращается, если альпинист приносит с горы восемь килограммов отходов, но лишь половина возвращается с мусором.
В прошлогоднем весеннем альпинистском сезоне, который обычно начинается в апреле, на Эверест поднялись 885 человек.
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