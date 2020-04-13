Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Власти Непала запретили ежегодную уборку мусора на Эвересте

Михаил Сысоев
13 апреля 2020
_--.jpg
Пандемия коронавируса была хорошей возможностью очистить от завалов самую высокую вершину мира.

В прошлом месяце власти приостановили выдачу разрешений на все горные экспедиции из-за вспышки коронавируса. Несмотря на призывы общественности, работы по очистке Эвереста от мусора также были запрещены.

Люминесцентные палатки, брошенное оборудование для подъема на гору, пустые канистры с газом и человеческие экскременты засоряют хорошо протоптанный маршрут к вершине высотой 8 848 метров.

Альпинистские организации утверждают, что кризис с коронавирусом — это хорошая возможность очистить гору, которую иногда называют самой высокой мусорной свалкой в мире.

«Правительство должно позволить очистить гору. Помимо самой уборки, это даст работу шерпам, потерявшим доходы в этом сезоне», — Санта Бир Лама, глава Непальской ассоциации альпинизма.

В прошлом году команда из 14 человек провела шесть недель в поисках мусора в базовом лагере Эвереста и в Лагере 4 — на высоте около 8 000 метров. Они очистили гору от четырех тел и более 10 тонн пластиковых бутылок, банок и альпинистского снаряжения.

Пасанг Нуру Шерпа, который входил в прошлогоднюю команду, отмечает, что спускать мусор и тела было трудно, поскольку на пути все время попадались группы альпинистов, совершавшие подъем.

«С пустой горой наша работа будет намного проще и быстрее, и мы сможем очистить вершину от завалов мусора. В следующий раз будет больше слоев снега, и работа будет тяжелее», — сказал Пасанг Нуру Шерпа.

Иностранные альпинисты платят около $30 000 за восхождение на Эверест, но местные жители утверждают, что они мало заботятся об экологических последствиях. Непал берет $4 000 в качестве депозита, который возвращается, если альпинист приносит с горы восемь килограммов отходов, но лишь половина возвращается с мусором.

В прошлогоднем весеннем альпинистском сезоне, который обычно начинается в апреле, на Эверест поднялись 885 человек.

Посмотрите на пробуждение вулкана Кракатау — за минувшие выходные он извергся 7 раз!

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Окинава: Япония, которую не знают даже японцы

Девушка

Приманка для пассажиров: как выглядели стюардессы в 1960-х