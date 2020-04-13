Власти Непала запретили ежегодную уборку мусора на Эвересте

В прошлом месяце власти приостановили выдачу разрешений на все горные экспедиции из-за вспышки коронавируса. Несмотря на призывы общественности, работы по очистке Эвереста от мусора также были запрещены.

Люминесцентные палатки, брошенное оборудование для подъема на гору, пустые канистры с газом и человеческие экскременты засоряют хорошо протоптанный маршрут к вершине высотой 8 848 метров.

Альпинистские организации утверждают, что кризис с коронавирусом — это хорошая возможность очистить гору, которую иногда называют самой высокой мусорной свалкой в мире.