Власти Таиланда переименовали Бангкок. Попробуйте выговорить новое название столицы

Теперь это Крунг Тхеп Маха Накхон.

Королевский ученый совет Таиланда (ORST) объявил об изменении официального названия столицы страны с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

При этом в документе подчеркивается, что «могут использоваться оба названия – Бангкок и Крунг Тхеп Маха Накхон». Накануне кабинет министров одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц, предложенный ORST. Отмечается, что формально новое официальное название столицы Таиланда будет принято лишь после всех необходимых проверок.

В объявлении ORST отмечается, что Крунг Тхеп Маха Накхон станет официальным названием столицы Королевства Таиланд. Однако название Бангкок будет заключено в скобки.

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Наименование Крунг Тхеп Маха Накхон не является новым топонимическим термином. Это изначальное, но сокращенное название города, использовавшееся тайцами. Бангкок же представлял собой небольшой торговый порт, обслуживавший прежнюю столицу Таиланда – город Аютайя.

В 1767 году Аютайя была разрушена бирманцами, и столица была временно перенесена на западный берег реки Чаупхрая в Тхонбури, частью которого являлась деревня Бангкок. Именно под этим именем столица стала известна иностранцам.

Полное историческое название города внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире. Оно состоит из 168 букв и звучит как Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит.