Во Флориде от редкой инфекции, поедающей плоть, погибло 8 человек

Органы здравоохранения Флориды сообщили, что за 2020 год редкой инфекцией заразились 20 человек в штате, восемь из которых погибли.

Причиной заражения стала передающаяся через воду бактерия Vibrio vulnificus. Этот микроорганизм относится к вибрионам, к этому же роду бактерий принадлежит Vibrio cholerae — возбудитель холеры. Тогда как бактерия V. cholerae патогенна для человека, V. vulnificus — патогенна для рыб и других морских обитателей. Однако в редких случаях V. vulnificus попадает в открытую рану человека, и такая встреча грозит стать фатальной.

Эта бактерия в изобилии встречает в морской среде. При попадании в пищеварительный тракт человека, например, при употреблении загрязненных и недоваренных морепродуктов, V. vulnificus вызывают тошноту, рвоту и диарею. Однако при попадании в открытую рану бактерия вызывает некротический фасциит — быстрораспространяющуюся инфекцию, которая начинает убивать подкожную клетчатку и фасции (соединительнотканную оболочку, покрывающую органы, сосуды, нервы и образующую футляры для мышц у позвоночных) уже через день после заражения. Отсюда появилось неофициальное прозвище инфекции — «плотоядная болезнь».