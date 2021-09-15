Во Флориде от редкой инфекции, поедающей плоть, погибло 8 человек

Органы здравоохранения Флориды сообщили, что за 2020 год редкой инфекцией заразились 20 человек в штате, восемь из которых погибли.
Причиной заражения стала передающаяся через воду бактерия Vibrio vulnificus. Этот микроорганизм относится к вибрионам, к этому же роду бактерий принадлежит Vibrio cholerae — возбудитель холеры. Тогда как бактерия V. cholerae патогенна для человека, V. vulnificus — патогенна для рыб и других морских обитателей. Однако в редких случаях V. vulnificus попадает в открытую рану человека, и такая встреча грозит стать фатальной.
Эта бактерия в изобилии встречает в морской среде. При попадании в пищеварительный тракт человека, например, при употреблении загрязненных и недоваренных морепродуктов, V. vulnificus вызывают тошноту, рвоту и диарею. Однако при попадании в открытую рану бактерия вызывает некротический фасциит — быстрораспространяющуюся инфекцию, которая начинает убивать подкожную клетчатку и фасции (соединительнотканную оболочку, покрывающую органы, сосуды, нервы и образующую футляры для мышц у позвоночных) уже через день после заражения. Отсюда появилось неофициальное прозвище инфекции — «плотоядная болезнь».
Затем инфекция может вызвать сепсис, который требует немедленного лечения. Даже после терапии каждая пятая жертва болезни умирает, а выжившие могут остаться с большими шрамами или ампутированными конечностями.
Существует множество видов бактерий, которые вызывают некротический фасциит, но во Флориде V. vulnificus остается постоянным, хотя и очень редким источником этих кошмарных инфекций. Смерть последней жертвы этой болезни была подтверждена на прошлой неделе.
Сам по себе некротический фасциит довольно редок, но некоторые ученые опасаются, что в ближайшие годы эти инфекции могут стать более распространенными, отчасти из-за изменения климата. Более высокая температура воды, высокий уровень моря и частые экстремальные погодные явления, приводящие к наводнениям, — всё это факторы риска, которые, вероятно, будут чаще подвергать нас воздействию V. vulnificus, предупреждают исследователи.