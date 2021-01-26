Во Франции пациенту впервые пересадили две руки и плечо

12 января 1998 года в Исландии электрик Феликс Гретарссон работал на высоковольтной линии электропередач, когда из-за скачка напряжения на его руки пришелся удар тока в 11 000 вольт, отчего Феликс упал на землю. Он получил множественные переломы и внутренние травмы и впал в трехмесячную кому, во время которой хирургам пришлось ампутировать мужчине обе руки. Но и это не все – он перенес еще несколько операций, в том числе пересадку печени.
Когда в 2007 году пионер в области трансплантации рук хирург Жан-Мишель Дюбернар из Лиона посетил Рейкьявик и дал пресс-конференцию, Гретарссон спросил, можно ли в его случае обрести потерянные конечности.
Операция была «его заветной мечтой», заявила жена Гретарссона Сильвия, добавив, что сама никогда не считала операцию действительно необходимой. Но позже в 2013 году семья переехала в Лион, чтобы Феликс получил шанс вернуть себе руки, в случае если найдется подходящий донор. Исландцы откликнулись на призыв о помощи и собрали для соотечественника средства на операцию.
На поиск подходящих доноров ушли годы, в течение которых Феликс усиленно поддерживал форму и занимался спортом, чтобы быть готовым к операции.
«13 января 2021 года Феликсу была сделана двусторонняя трансплантация рук. Хирургическое вмешательство длилось почти 15 часов в сочетании с иммуносупрессивной терапией, которая уже применялась при трансплантации его печени и которую необходимо продолжать на протяжении всей его жизни», — говорится на сайте Университетской больницы Лиона.
В общей сложности к операции было привлечено около 50 медработников. Были задействованы четыре хирургические бригады, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту. Медики указывают, что у 48-летнего Феликса руки были ампутированы следующим образом: справа – в девяти сантиметрах от верхнего конца плечевой кости; а слева – сразу на головке плечевой кости, которую нельзя было использовать для пересадки. Поэтому на левой стороне команда реконструировала заодно и плечо пациента, трансплантировав ему всю плечевую кость.
Врачи сказали, что перспектива использования конечностей для правой руки будет лучше, чем для левой. По их словам, через девять дней после операции серьезных осложнений не было, однако Феликс все еще далек от возможности пошевелить новыми руками.
«С таким уровнем ампутации мы ничего не можем обещать», — сказал Лайонел Бадет, хирург, который запустил медицинский протокол операции в 2010 году. Гретарссону предстоят годы реабилитации, «но мы будем поддерживать его всю жизнь», добавляют медики.
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