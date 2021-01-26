Во Франции пациенту впервые пересадили две руки и плечо

12 января 1998 года в Исландии электрик Феликс Гретарссон работал на высоковольтной линии электропередач, когда из-за скачка напряжения на его руки пришелся удар тока в 11 000 вольт, отчего Феликс упал на землю. Он получил множественные переломы и внутренние травмы и впал в трехмесячную кому, во время которой хирургам пришлось ампутировать мужчине обе руки. Но и это не все – он перенес еще несколько операций, в том числе пересадку печени.

Когда в 2007 году пионер в области трансплантации рук хирург Жан-Мишель Дюбернар из Лиона посетил Рейкьявик и дал пресс-конференцию, Гретарссон спросил, можно ли в его случае обрести потерянные конечности.

Операция была «его заветной мечтой», заявила жена Гретарссона Сильвия, добавив, что сама никогда не считала операцию действительно необходимой. Но позже в 2013 году семья переехала в Лион, чтобы Феликс получил шанс вернуть себе руки, в случае если найдется подходящий донор. Исландцы откликнулись на призыв о помощи и собрали для соотечественника средства на операцию.

На поиск подходящих доноров ушли годы, в течение которых Феликс усиленно поддерживал форму и занимался спортом, чтобы быть готовым к операции.