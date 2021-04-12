Во Франции запретили короткие внутренние авиарейсы

Французский парламент в субботу проголосовал за отмену некоторых внутренних авиамаршрутов, которые можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа.
Это лишь одно из многих предложений в флагманском правительственном законопроекте о климате, который в настоящее время находится на рассмотрении законодателей.
Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо. Таким образом страна планирует сократить выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние авиации на экологию.
Исключение будет сделано для доставки пассажиров, пересаживающихся на международный рейс в аэропорту имени Шарля-де-Голля.
Противники законопроекта указывали на то, что решение приведет к потерям в отрасли, которая и без того пострадала от пандемии коронавируса.
Однако эта мера не соответствует рекомендациям Гражданской климатической конвенции, которая призвала отказаться от внутренних рейсов в случае, если возможна заменяющая их железнодорожная поездка продолжительность менее четырех часов.
Голосование по существу ратифицировало меры, которые уже существуют, поскольку Air France была вынуждена отказаться от коротких рейсов в обмен на финансовую поддержку в мае 2020 года.