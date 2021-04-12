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Жизнь планеты

Во Франции запретили короткие внутренние авиарейсы

National Geographic Россия
12 апреля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Власти хотят стимулировать граждан ездить на поездах.

Французский парламент в субботу проголосовал за отмену некоторых внутренних авиамаршрутов, которые можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа.

Это лишь одно из многих предложений в флагманском правительственном законопроекте о климате, который в настоящее время находится на рассмотрении законодателей.

Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо. Таким образом страна планирует сократить выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние авиации на экологию.

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Исключение будет сделано для доставки пассажиров, пересаживающихся на международный рейс в аэропорту имени Шарля-де-Голля.

Противники законопроекта указывали на то, что решение приведет к потерям в отрасли, которая и без того пострадала от пандемии коронавируса.

Однако эта мера не соответствует рекомендациям Гражданской климатической конвенции, которая призвала отказаться от внутренних рейсов в случае, если возможна заменяющая их железнодорожная поездка продолжительность менее четырех часов.

«Четырехчасовой лимит позволил бы удалить маршруты, которые выделяют больше всего парниковых газов», — Даниэль Обоно, член левой партии La France Insoumise.

Голосование по существу ратифицировало меры, которые уже существуют, поскольку Air France была вынуждена отказаться от коротких рейсов в обмен на финансовую поддержку в мае 2020 года.

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