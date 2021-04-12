Во Франции запретили короткие внутренние авиарейсы

Французский парламент в субботу проголосовал за отмену некоторых внутренних авиамаршрутов, которые можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа.

Это лишь одно из многих предложений в флагманском правительственном законопроекте о климате, который в настоящее время находится на рассмотрении законодателей.

Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо. Таким образом страна планирует сократить выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние авиации на экологию.